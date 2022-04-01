Наполи будет добиваться лидерства в Серии А против Аталанты: Оспина и Мюриэль обещают стать главными героями

Луис Фернандо Мюриэль и Дэвид Оспина, которые недавно были сосредоточены с командой Колумбии перед закрытием южноамериканской квалификации, снова встретятся в воскресенье, 3 марта, в этом матче, который обещает стать самым привлекательным матчем нового дня в Серии А, Аталанта против Наполи.

Оба придут к обязательству после того, как у них закончилась квота на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года, но с убеждением сделать все возможное, учитывая особые потребности своих клубов. Например, «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице, но стремится как минимум еще одно место в Лиге чемпионов. Между тем Наполи занимает второе место, отставая от «Милана» на три очка, поэтому он будет играть все, чтобы недостаток с командой россонеро не увеличился.

Команда azzurro, которая не выигрывала скудетто с 1990 года во главе с Диего Армандо Марадоной, окажется в лучшем моменте: они одержали две победы в сети. Однако лучше всего будет охранять портик Оспина: кофе-игрок провел 11 матчей без голов, лучший результат в этом сезоне в итальянской лиге и один из 10 лучших на старом континенте. Его команда также имеет наименее побежденный забор, с 22 счетами против.

Что касается Мюриэль, то у нее не было лучшего из своих сезонов из-за травм. Однако последние обязательства были решающими для команды Бергамо: в квалификации в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв Байер Леверкузен со счетом 4:2 по общему счету, он отчитался дублером. Мужчина, родившийся в Санто-Томасе (Атлантико), забил восемь голов в сезоне 2021/22 годов и теперь призван возглавить наступательный фронт клуба, поставляя Дувана Сапату.

Матч «Аталанта» — «Наполи» будет транслироваться на ESPN в 8 утра (по колумбийскому времени).

В противостоянии с «Наполи» Мюриэль приедет мотивированной, потому что менее десяти дней назад Итальянская ассоциация футболистов (Assocalciatori) выбрала его одним из лучших футболистов Серии А в сезоне 2021/22.

«Аталанта», где Атлантик играет уже три года, объявил, что в прошлом сезоне он был выбран в идеальную одиннадцать итальянских футболов, и неудивительно, что он был третьим бомбардиром «Кальчо», помимо лучшего наводчика в команде Бергамо.

В идеальном сете Мюриэль входит в наступательный трезубец вместе с Ромелу Лукаку, покинувшим «Челси» после хорошего выступления за «Интер», и Криштиану Роналду, который отошел в сторону у «Ювентуса», чтобы вернуть команду, где он совершил качественный прыжок на старом континенте, «Манчестер Юнайтед».

Луис Фернандо Мюриэль в идеале итальянского футбола в сезоне 2020/21

Между тем в полузащите выступают Николо Барелла (Интер), Франк Кесси (Милан), Федерико Кьеза (Ювентус) и защитник Ахраф Хакими (бывший ПСЖ), Стефан де Врей (Интер), Алессандро Бастони (Интер), Тео Эрнандес (Милан). В свою очередь лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, что в прошлом сезоне Луис Фернандо Мюриэль забил 22 гола (и 9 передач) в 36 матчах. В этом сезоне, хотя это не было столь важно, он добавляет 8 целей

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