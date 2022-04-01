Ограничение на барбекю на мотоциклах в Боготе: дни и время меры

В прошлый четверг, 31 марта, мэр Клаудия Лопес объявила о пакете мер, направленных на устранение волны отсутствия безопасности, которая преследует Боготу. Среди них новое ограничение для барбекю на мотоциклах.

Президент столицы страны объявил, что перевозка грилей для барбекю на мотоцикле ограничена каждый четверг, пятницу и субботу с 19:00 до 4:00 утра, по словам Клаудии Лопес, эта мера вступит в силу с 11 апреля. Эта мера будет применяться без различия по признаку пола.

Аналогичным образом, мэр Боготы пояснил, что эти меры осуществляются с целью снижения рисков нападений в столице страны. Кроме того, он сообщил, что мотоциклисты должны носить шлемы и одежду, должным образом маркированную номерным знаком мотоцикла, на котором они едут.

«Конечно, мы не пожалеем усилий для защиты жителей Боготы, семей, детей, и поэтому мы немедленно приняли подобные меры. Каждый мотоциклист в Боготе должен постоянно иметь при себе идентификационный номер своего номерного знака в шлеме и одежде», — добавила мэр Клаудия Лопес.

Другие меры по укреплению безопасности в Боготе

Мэр объявил, что совместно с Министерством труда будут проводиться операции и опечатывания образованных ночных клубов, которые действуют как профсоюзные организации, предоставляющие услуги, отличные от тех, которые разрешены или нарушают правила Кодекса сосуществования.

Было также установлено, что все общественные ночные учреждения должны быть связаны с сетью ухода и/или фронтом безопасности. В случае возникновения спора, за который предприятие несет какую-либо ответственность, санкции, установленные Кодексом безопасности и сосуществования граждан, применяются до временного приостановления его экономической деятельности.

Аналогичным образом, с 22:00 до 4:00 в парках, экологических коридорах и городских площадях проезд будет разрешен только людям. «Групповое пребывание в этих местах не будет разрешено, только транзит людей», - сказал мэр. В этих местах запрещено употребление спиртных напитков, музыки или чрезмерного шума, а также поведение, противоречащее сосуществованию.

Следует напомнить, что все эти меры были приняты после взрыва бомбы в ЦАИ Арборисадора-Альта в Сьюдад-Боливаре, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Даниэль Стивен Дуке стал первым фаталом событий. Ему было 12 лет, он учился в школе Эль-Параисо. Вторая несовершеннолетняя — Ивана Саломе Ранжел, пятилетняя девочка, которая после удара в итоге получила серьёзную травму мозговой массы. Из больницы в Мейсене она была объявлена мертвой мозгом и девочка окончательно скончалась утром 28 марта.

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