Статистика чемпионата мира в Мексике, которая беспокоит Аргентину на чемпионате мира в Катаре

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Жеребьевка Кубка мира в Катаре была проведена, и фортуна вылилась в группу C с двумя известными соперниками на чемпионатах мира, поскольку Аргентина и Мексика снова встретятся друг с другом в ноябре, чтобы сыграть в плей-офф.

Это будет четвертый раз, когда две американские команды встретятся на чемпионате мира с положительным балансом для аргентинцев, которые за свою историю одержали три победы. Первый в 1930 году, единственный в групповом этапе, а остальные в 2006 и 2010 годах, оба в раунде 16.

Несмотря на этот хороший рекорд, есть факт, что сборная Мексики придерживается того, что может беспокоить Лайонела Скалони и всех болельщиков Южной Америки, потому что с чемпионата мира 1986 года в Мексике «Триколор» не проигрывал команде, занявшей первое место семя в групповом этапе.

México empató 0-0 con Brasil en el Mundial de 2014, con una soberbia actuación de Guillermo Ochoa (Foto: Reuters)

История показывает это для Мексики, поскольку в последний раз она играла против команды, занявшей первое место на чемпионате мира 1978 года в Аргентине, когда она проиграла со счетом 6:0 против Германии и заняла последнее место в группе.

После этого турнира Tri больше не играла против лидера группы в жеребьевке, в дополнение к тому, что всегда могла пройти в 1/8 раунда на всех чемпионатах мира, которые участвовали с тех пор.

Какие семена не могли против Мексики?

С чемпионата мира 1986 года до России-2018 Мексика квалифицировалась на восемь чемпионатов мира, но участвовала только в шести сеяных матчах, дважды получив наивысшую награду: в качестве дома в 86 году и в Германии в 2006 году, заняв пятое место в рейтинге ФИФА.

С тех пор лучшие семена, измеренные мексиканской командой, были: Италия в 1994 году, Нидерланды в 1998 году, снова Италия в 2002 году, Южная Африка в 2010 году, Бразилия в 2014 году и Германия в 2018 году.

México empató 1-1 con Sudáfrica en el Mundial de 2010 contra la selección anfitriona, con gol de Rafa Márquez (Foto: Reuters)

Каковы результаты Мексики против последних посевных на чемпионате мира?

На чемпионате мира 1994 года в США Мексика сыграла вничью со счетом 1:1 против Италии в третьем матче группы, в результате чего отборочный раунд 16 стал первым местом за то, что забила на один гол больше остальных; однако они проиграли Болгарии по пенальти.

На чемпионате мира 1998 года во Франции Мексика также сыграла вничью, но теперь 2-2 против Нидерландов в третьем матче группы, в котором они заняли второе место в раунде 16, где проиграли Германии со счетом 2:1.

На чемпионате мира по футболу 2002 года Tri сыграла вничью со счетом 1:1 против Италии, также в третьем матче группы, в результате чего они заняли первое место в группе G; однако они не воспользовались возможностью и проиграли в 1/8 раунда против США.

В 2010 году в Южной Африке Мексика сыграла вничью со счетом 1:1 против принимающей команды в первом матче чемпионата мира, где они также победили Францию и вышли в 1/8 финала; однако в этом турнире они выбыли во второй раз подряд против Аргентины.

México derrotó a Alemania en Rusia 2018, quien también llegaba como cabeza de serie (Foto: Reuters)

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии сборная Мексики снова была посеяна с принимающей командой, но они снова вышли живыми с нулевой ничьей. Это был второй матч группы, и они прошли квалификацию в последний день против Хорватии, которую они победили со счетом 3:1. К сожалению для команды во главе с Мигелем Эррерой, они проиграли Нидерландам в 1/8 финала.

В последний раз Мексика встречалась с лучшим сеяным в России 2018, где они играли в паре с Германией, действующим чемпионом. В этом первом матче группы тройка одержала историческую победу со счетом 1:0, с которой в итоге вышла в 1/8 финала.

Баланс Мексики против семян с 1986 года составляет пять ничьих и одну победу , поэтому, несмотря на то, что Аргентина выглядит большим фаворитом в группе С в Катаре 2022 года, недавняя история показывает, что Триколор может быть трудным соперником и может набрать очки для сборной. Альбичелесте.

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