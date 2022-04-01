Мексика, команда, которая пытается преодолеть сопротивление пятого матча: пять фактов о втором сопернике Аргентины на чемпионате мира в Катаре

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Ченс хотел, чтобы Аргентина пересеклись с Мексикой, одной из команд, завоевавших одно из трех прямых мест, которые Конкакаф отдал на чемпионат мира в Катаре. Они встретятся в субботу, 26 ноября, на стадионе Education City Stadium для второго раунда группы C, в которую также входят Польша и Саудовская Аравия.

Благодаря своей позиции в рейтинге ФИФА, команда Херардо Мартино начала свое участие в третьем раунде конкурса и сумела преодолеть препятствия, которые пытались поставить Панама, Сальвадор, Гондурас, Ямайка и Коста-Рика. То есть команда Aztec вывезла билеты на международное мероприятие без пересадок вместе с Канадой и США.

Рекорд благоприятен для команды Albiceleste, учитывая, что из 31 матча южноамериканцы выиграли 15 раз (остальные 16 матчей делятся на 12 ничьих и 4 поражения). Он давний знакомый венесуэльскому актерскому составу, так как трижды ему удавалось одержать победу в рамках чемпионата мира. Первый раз был на групповом этапе 1930 года со счетом 6:3, в то время как два других раза были на стадии плей-офф в Германии 2006 (2-1 в дополнительное время с памятной картиной Макси Родригеса) и Южной Африке 2010 (3-1 в большой вечер Карлоса Тевеса).

Единственные случаи, когда Мексике удалось победить Аргентину, были в товарищеских матчах 1967 года (2:1), 1973 (2:0) и 1990 (2:0), в то время как официальные соревнования имеют только рекорд Кубка Америки 2004 года в Перу, когда команда Рикардо Ла Вольпе победила представителя 1:0 во главе с Марсело Бьелса на групповом этапе.

1) Вкус Tata приходит сложным

Tata сопротивлялись во время своего путешествия с квалификаций. Фото: REUTERS/Генри Ромеро

Мексика достигла цели квалификации на чемпионат мира в последний день отборочных турниров КОНКАКАФ. Под руководством Херардо Тата Мартино три завоевали одно из мест для Катара. Однако этап был суровым для Розарино, который вплотную приблизился к тому, чтобы покинуть свою позицию в сборной.

В последних матчах, которые команда Aztec играла дома, фанаты издавали звук «Tata out» на стадионах, поэтому Мексиканская федерация футбола (FMF) ) проанализировали возможность смены рулевого на международном мероприятии. Спортивные власти предложили переменную, которая пошатнула преемственность эпохи Тата. Было даже проведено голосование, чтобы определить, нужно ли убрать Мартино до начала приключений по Катару.

Близкие к Федерации сообщили, что каждые два года проводится баланс результатов, чтобы знать игру и улучшения национальной сборной. В этом году эта оценка была проведена, и многие выразили беспокойство по поводу производства в Мексике.

Кроме того, Пьохо Эррера работает в тени с желанием вернуться в сборную. Нынешний тренер «Тигрес» уже не в первый раз предлагает себя в качестве возможной замены Мартино. В разных случаях он принимал свою заинтересованность в перенаправлении сборной Мексики, и перед различными СМИ он заявлял о своем энтузиазме вернуться в «Три» для того, что значил его предыдущий этап.

2) Его голевая карта, Хирвинг Лозано

Хирвинг Лозано — один из самых любимых мексиканскими фанатами футболистов. Фото: Кирби Ли-США TODAY Sports

Хирвинг Лозано стал одним из главных ориентиров мексиканского футбола за рубежом. С момента его прибытия в «Наполи» его проекция имела более важный импульс, и его качества привлекли внимание лучших клубов мира. Однако за последний год нападающий получил несколько травм, которые вынудили его отойти от профессиональной деятельности.

Первый из них, один из самых тревожных, произошел во время спора о Золотом кубке. В дебюте против Тринидада и Тобаго он перенес шок, который вызвал у него сиюминутный обморок. Месяцы спустя он признался, что удар мог привести к тому, что он потерял глаз. Второй был, когда он защищал цвета своего клуба. Через несколько недель после возвращения к активности в поединке, соответствующем Лиге Европы, мексиканец снялся в сцене, очень похожей на ту, что он пережил в Золотом кубке. По этому поводу, поскользнувшись в борьбе за мяч, он разбил бедро Уилфреда Ндиди, полузащитника «Лестер Сити», и его восстановление заняло больше месяца.

Хотя он также пропустил некоторые звонки со сборной Мексики, когда он был готов вернуться на корты, его имя все равно считал Херардо Мартино. Его качества и дисбаланс могут сделать его одним из самых ярких игроков, которые составят состав, который посетит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

3) Ставка Рохелио Фунеса Мори

Бывший Ривер будет стремиться провести свой чемпионат мира. Фото: REUTERS/Генри Ромеро

Когда аргентинец Рохелио Фунес Мори получил разрешение ФИФА играть за сборную Мексики, иллюзии подпитывались его голами. Первое участие бывшего Ривер в команде Tata Martino состоялось во время Золотого кубка США.

Опытный 30-летний бомбардир получил разрешение после того, как родной дом футбола подтвердил, что в 2012 году он присутствовал только один раз в сборной Аргентины и находился на территории ацтеков более пяти лет.

Мелли начал свою карьеру в «Ривер Плейт», затем переехал в «Бенфику» в Португалии и до прихода в мексиканский футбол имел скупку в Эскишехирспоре в Турции.

В 2015 году он прибыл в Монтеррей, где провел 194 матча и забил 99 голов. С Rayados он дважды выигрывал Copa MX (2017 и 2019/20), турнир по апертуре 2019 года и Лигу чемпионов Конкакаф 2019 года. С момента его прихода в национальную сборную мечта болельщиков значительно выросла.

4) Платежеспособность Ochoa Memo

Опытный вратарь хочет войти в историю Катара

Франсиско Гильермо Мемо Очоа Маганья родился в Гвадалахаре, штат Халиско, 13 июля 1985 года. В свои 36 лет он стремится творить историю в Катаре. На протяжении своих 17 лет в качестве профессионального футболиста вратарь выделялся как один из величайших представителей футбола в своей стране. С юных лет он проявил талант и магнетический характер, что снискало ему любовь болельщиков и товарищей по команде.

Можно сказать, что он зарекомендовал себя как лучший вратарь Мексики и один из бесспорных лидеров этого вида спорта. В начале 2004 года тогдашний тренер сборной Америки Лео Биенхаккер наблюдал за матчем между основными силами и реализовал навыки молодого 19-летнего Очоа и решил присоединиться к нему в первую команду. С тех пор он выковал замечательную карьеру.

Его выступление привлекло внимание тогдашнего технического директора сборной Мексики до 20 лет Умберто Грондоны, выиграв свой первый вызов в сборную. Вскоре он был вызван играть за сборную Остального мира в товарищеском матче против Ирака, состоявшемся в Милане, Италия, вместе с такими мировыми футбольными деятелями, как Роберто Карлос Аббонданзьери, Карлес Пуйоль, Дэвид Бекхэм, Алессандро Неста, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и Хавьер Занетти и другие.

Имея долгую историю в Европе, Меморандум будет стремиться обеспечить безопасность мексиканцев для достижения цели проведения пятого матча. Что будет означать беспрецедентное событие для их отбора.

5) Миссия разрушения барьеров

Игроки празднуют квалификацию в Катар. Фото: REUTERS/Хосе Кабесас

За всю историю чемпионата мира по футболу Мексика никогда не могла сыграть более 4 матчей. Хотя их лучшие постановки были представлены в двух изданиях, которые они организовали в 1970 и 1986 годах, когда при поддержке своих людей они вышли в четвертьфинал, начиная с США '94, что ацтеки не смогли преодолеть барьер раунда 16. Они 24 года бесперебойного доступа ко второму этапу, но прощание происходит на первом перекрестке мата мата.

Звание Кубка Конфедераций 1999 года как высшее достижение, проигранные финалы Кубка Америки 1993 и 2001 годов являются ностальгическим воспоминанием о борьбе, которую он может дать силам. Кроме того, 11 завоеваний в Золотом кубке Конкакаф подтверждают превосходство, которое они навязывают своему региону. Для болельщиков пришло время нанести удар.



