Мексика возглавила группу C Катар 2022: когда и где будут проходить их матчи

Футбольное состояние сборной Мексики было отозвано в конференц-центре Дохи в Катаре. Destiny определила, что это будет третья объединенная команда в группе C, наряду с другими командами, такими как Польша, Саудовская Аравия и Аргентина. Место, отведенное ему в результате жеребьевки, определило время и порядок соперников, с которыми он столкнется в первом раунде перед прямым выбыванием.

Самый важный футбольный турнир в мире официально начнется 21 ноября 2022 года, когда восемь команд, входящих в группы A и B, увидят активность. В этом смысле команда под руководством Херардо Тата Мартино дебютирует во второй день занятий, когда встретится со сборной Польши.

Четыре дня спустя Мексика встретится с самым сложным соперником в группе, а именно с Аргентиной. Стоит отметить, что две американские страны встретятся друг с другом в четвертый раз в истории чемпионатов мира. Наконец, триколор завершит свое участие в групповом этапе 30 ноября 2022 года, когда административно посетят команду, занявшую второе место в группе, то есть Саудовскую Аравию.

México fue asignado al Grupo C en el sorteo de Qatar 2022 (Foto: Hamad I Mohammed/REUTERS) REUTERS

- Мексика против Польши: стадион Рас Абуд Абуд или стадион 974 - вторник, 22 ноября 2022 г. - 10:00 часов по центральному мексиканскому времени (19:00 в Катаре).

- Аргентина против Мексики: стадион «Образовательный город» - суббота, 26 ноября 2022 г. - 07:00 часов по центральному мексиканскому времени (16:00 часов в Катаре).

- Саудовская Аравия против Мексики: стадион Рас Абу Абуд или стадион 974 - среда, 30 ноября 2022 г. - 13:00 по центральному мексиканскому времени (22:00 в Катаре).

Хотя расписание было предварительно распространено организаторами и ФИФА. В конце жеребьевки они уточнили, что планирование может претерпеть некоторые изменения, о которых будет сообщено своевременно. «Обновленное расписание будет опубликовано в ФИФА, как только стадионы и время матчей будут подтверждены», - объявили они.

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

В случае, если Мексике удастся занять два первых места в группе C, она сможет участвовать в 1/8 финала. Если его квалификационное место будет первым, он сыграет первый раунд 3 декабря против второго места в секторе D в Райане. Если он станет сублидером, он столкнется с лидером группы D 4 декабря в Дохе.

Возможными соперниками на этом этапе являются Франция, Дания и Тунис, у которых уже есть билет. Последнее доступное место получит тот, кто выиграет межконтинентальный утешительный поединок, то есть Объединенные Арабские Эмираты, Австралия или Перу.

México y Argentina se han visto las caras en cuatro ocasiones durante la hostoria de los Mundiales (Foto: Omar Torres/AFP)

«Команда, которую мы уже очень хорошо знаем, — это Аргентина. Мы изучим Аравию более подробно, чтобы понять ее слабые и сильные стороны, хотя я знаю, что это команда, которая любит мяч. Наконец, Польша, первое, что приходит на ум, это мощный форвард Левандовски, но мы также проанализируем их», - сказал Херардо Торрадо, спортивный директор сборной Мексики.

Опять же, с 1986 года Мексика будет стремиться провести пятый матч, то есть четвертьфинал. Если им это удастся, они сделают это в период с 9 по 10 декабря. Полуфиналы пройдут 13-го и 14-го числа, а матч за третье место — 17-го. Гранд-финал был запланирован на воскресенье, 18 декабря, когда будет объявлена страна-победитель 22-го чемпионата мира.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: