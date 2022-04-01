Мексика и Аргентина встретятся в четвертый раз в Катаре 2022 года; три так и не смогли победить альбиселесте

Состоялась жеребьевка, которая определила группы на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Национальная сборная Мексики была размещена в секторе С, который будет разделять с Аргентиной Лионеля Месси, Польшей Роберта Левандовски и Саудовской Аравией. Tri дебютирует на спортивной ярмарке 22 ноября против европейцев, продолжится с южноамериканцами и завершит групповой этап с азиатами.
Соперник, которого нужно обыграть, несомненно, команда albiceleste. Они выиграли свой выход на чемпионат мира ошеломляющим шагом в квалификации Conmebol, где они заняли второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков (на шесть меньше, чем лидер Бразилии) и рекорд по количеству проигранных игр. Обязательства между Аргентиной и Мексикой станут четвертыми в истории чемпионатов мира.
Обе команды встречались в Уругвае 1930, Германии 2006 и Южной Африке 2010 года. В целом с победами южноамериканцев, но последние два раза в решающих случаях. Самым знаковым соперничеством стал 1/8 финала на территории Теутона, где Макси Родригес забил победный гол в овертайме. .
«Исторически сложилось так, что это сложный соперник. Я пережил это в 2006 году как игрок, где они провели отличную игру для нас, и мы выиграли в дополнительное время голом Макси. Это была очень сложная игра. У него традиция Кубка мира и сложный соперник», — рассказал о тройке аргентинский тренер Лионель Скалони. Матч станет вторым днем сектора и пройдет в субботу, 26 ноября.
Первый чемпионат мира встречался с мексиканцами и аргентинцами на групповом этапе. В этом турнире жеребьевка триколора завершилась тремя поражениями из трех возможных. В третьем матче, 19 июля на поле стадиона Сентенарио, Аргентина одержала победу Мексики с шестью голами на три.
Бомбардирами за albiceleste трижды становились Гильермо Стабиле, дважды Адольфо Сумельсу и один раз Франсиско Варалло. Для американцев Мануэль Росас забил дублером и Роберто Гайон.
Пока что самая ровная дуэль в трилогии. Мексика вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе D (вместе с Португалией, Ираном и Анголой). Матч состоялся на нынешнем стадионе Red Bull в городе Лейпциг 24 июня.
После того, как в первые 90 минут игры они сыграли вничью с голами Рафаэля Маркеса и Эрнана Креспо, матч был продлен до дополнительного времени. До конца 100 минут Макси Родригес забил гол из-за пределов штрафной, который, по словам мексиканского голкипера того момента, Освальдо Санчес доставил ему кошмары. Итоговый счет составил два балла на один.
Самый последний рекорд на чемпионатах мира. 27 июня того же года Аргентина и Мексика снова столкнулись в 1/8 финала турнира. Опять же, результат вывел albiceleste в четвертьфинал после победы с тремя голами против одного. Карлос Тевес с дублером и Гонсало Игуаин были бомбардирами команды во главе с Диего Армандо Марадоной. Для мексиканцев Хавьер Чичарито Эрнандес со скидкой.
Куда: Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды
B: Англия, Сенегал, Соединенные Штаты и Европейский утешительный поединок
C: Аргентина, Мексика, Польша и Саудовская Аравия
D: Франция, Межконтинентальный утешительный этап (Перу или Австралия/Объединенные Арабские Эмираты), Дания и Тунис
E: Испания, Межконтинентальный утешительный поход (Коста-Рика или Новая Зеландия), Германия и Япония
F: Бельгия, Канада, Хорватия и Хорватия
G: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун
H: Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея
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