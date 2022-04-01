Мексика и Аргентина встретятся в четвертый раз в Катаре 2022 года; три так и не смогли победить альбиселесте

zzzzinte1Mexican goalkeeper Oswaldo Sanchez (R) dives vainly to save a kick by Argentinian midfielder Maxi Rodriguez (not pictured) during the World Cup 2006 round of 16 football game Argentina vs. Mexico, 24 June 2006 at Leipzig stadium. AFP PHOTO / ODD ANDERSENzzzz

Состоялась жеребьевка, которая определила группы на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Национальная сборная Мексики была размещена в секторе С, который будет разделять с Аргентиной Лионеля Месси, Польшей Роберта Левандовски и Саудовской Аравией. Tri дебютирует на спортивной ярмарке 22 ноября против европейцев, продолжится с южноамериканцами и завершит групповой этап с азиатами.

Соперник, которого нужно обыграть, несомненно, команда albiceleste. Они выиграли свой выход на чемпионат мира ошеломляющим шагом в квалификации Conmebol, где они заняли второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков (на шесть меньше, чем лидер Бразилии) и рекорд по количеству проигранных игр. Обязательства между Аргентиной и Мексикой станут четвертыми в истории чемпионатов мира.

Обе команды встречались в Уругвае 1930, Германии 2006 и Южной Африке 2010 года. В целом с победами южноамериканцев, но последние два раза в решающих случаях. Самым знаковым соперничеством стал 1/8 финала на территории Теутона, где Макси Родригес забил победный гол в овертайме. .

México ha sido vencido por Argentina en las tres ocasiones en que se han enfrentado en Mundiales. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZzzzz PATRIK STOLLARZ | AFP

«Исторически сложилось так, что это сложный соперник. Я пережил это в 2006 году как игрок, где они провели отличную игру для нас, и мы выиграли в дополнительное время голом Макси. Это была очень сложная игра. У него традиция Кубка мира и сложный соперник», — рассказал о тройке аргентинский тренер Лионель Скалони. Матч станет вторым днем сектора и пройдет в субботу, 26 ноября.

Первый чемпионат мира встречался с мексиканцами и аргентинцами на групповом этапе. В этом турнире жеребьевка триколора завершилась тремя поражениями из трех возможных. В третьем матче, 19 июля на поле стадиона Сентенарио, Аргентина одержала победу Мексики с шестью голами на три.

Бомбардирами за albiceleste трижды становились Гильермо Стабиле, дважды Адольфо Сумельсу и один раз Франсиско Варалло. Для американцев Мануэль Росас забил дублером и Роберто Гайон.

Пока что самая ровная дуэль в трилогии. Мексика вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе D (вместе с Португалией, Ираном и Анголой). Матч состоялся на нынешнем стадионе Red Bull в городе Лейпциг 24 июня.

После того, как в первые 90 минут игры они сыграли вничью с голами Рафаэля Маркеса и Эрнана Креспо, матч был продлен до дополнительного времени. До конца 100 минут Макси Родригес забил гол из-за пределов штрафной, который, по словам мексиканского голкипера того момента, Освальдо Санчес доставил ему кошмары. Итоговый счет составил два балла на один.

En Sudáfrica 2010, Argentina venció tres goles a uno a México en los octavos de final y los eliminó por segundo Mundial consecutivo. AFP PHOTO / DANIEL GARCIAzzzz (NA) | AFP

Самый последний рекорд на чемпионатах мира. 27 июня того же года Аргентина и Мексика снова столкнулись в 1/8 финала турнира. Опять же, результат вывел albiceleste в четвертьфинал после победы с тремя голами против одного. Карлос Тевес с дублером и Гонсало Игуаин были бомбардирами команды во главе с Диего Армандо Марадоной. Для мексиканцев Хавьер Чичарито Эрнандес со скидкой.

Куда: Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды

B: Англия, Сенегал, Соединенные Штаты и Европейский утешительный поединок

C: Аргентина, Мексика, Польша и Саудовская Аравия

D: Франция, Межконтинентальный утешительный этап (Перу или Австралия/Объединенные Арабские Эмираты), Дания и Тунис

E: Испания, Межконтинентальный утешительный поход (Коста-Рика или Новая Зеландия), Германия и Япония

F: Бельгия, Канада, Хорватия и Хорватия

G: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун

H: Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



