Марио Ириваррен и Ваня Блудау покажут конфликты в своих отношениях на кулинарном шоу Этель Посо

Этого никто не ожидал. Марио Ириваррен и Ваня Блудау становились одной из самых стабильных пар в перуанском шоу-бизнесе, однако, говорится в заявлении Модель, объявившая о прекращении отношений с бывшим реалити-мальчиком, разочаровала своих поклонников.

Через свои социальные сети влиятельная личность отметила, что приняла трудное решение прекратить их роман. Кроме того, он дал понять, что не будет делать никаких заявлений по этому вопросу.

« Я приняла трудное решение прекратить отношения, которые у меня были, несмотря на то, что с моей стороны много любви . Я не буду приводить никаких подробностей, никаких старых речей и искренне надеюсь, что мое решение будет соблюдено», - сказал он.

Несмотря на то, что несколько недель назад они были очень влюблены на дорогах общего пользования и на своих основных платформах, правда в том, что их отношения переживали бы кризис, по крайней мере, так выглядело во время записей программы En esta cocina I command.

В небольшом трейлере, который они показали, журнал показывает Ваню Блудау заметно неудобно, поскольку она просит своего тогдашнего партнера поторопиться нарезать мясо. «Очень маленький, на площадях, ты отчаянный я», - слышно, как он говорит.

Однако этот призыв к вниманию со стороны модели совсем не понравился бы Марио Ириваррену, который накричал на нее и сказал ей, что она сама может спуститься и продолжить свою работу. « Спускайся и порежи себя», - ответил он.

Кроме того, в другое время бывший реалити-мальчик отчаивается из-за криков бывшей танцовщицы и просит ее заткнуться, не решив, что она хочет от нее делать в то время. «Тогда решитесь».

Следует отметить, что эта программа была записана несколько недель назад, когда они еще не закончились, поэтому Этель Посо, как ведущей программы, посоветовали рассказать немного обо всем, что она видела в день записи, отметив, что пара заметила, что их отношения идут не совсем хорошо.

« Им приходится смотреть шоу, потому что иногда мы удивляемся, что пара разрывает отношения, но иногда есть определенные вещи, которые человек воспринимает в окружающей среде , поэтому в это воскресенье они смогут посмотреть программу и быть внимательными к ним. подсознательные сообщения», - сказал он.

С другой стороны, ведущий América Hoy попросил её не оставлять восьмилетнюю дружбу, которая у них была до того, как они были влюблены, потому что, хотя их роман не сложился, дружба не должна заканчиваться, потому что любовь между ними не прекращалась.

«Я желаю им всего наилучшего и надеюсь, что дружба восторжествует, у них было восемь лет дружбы, что эта дружба терпит, они больше не будут парой, но они могут продолжать оставаться великими друзьями, которыми они всегда были», - добавил он.

Марио Ириваррен и Ваня Блудау прекратили романтические отношения. Различия, которые существовали между ними, были замечены в программе «На этой кухне я командую».

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