Луис Лакаль Поу о результатах референдума: «Некоторые говорят, что Уругвай разделен на две части, а это не так, есть только один Уругвай»

Луис Лакаль Поу дал интервью на Ежегодном собрании Латинской Америки 2022 года в Пунта-дель-Эсте

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу принял участие в минувший четверг в международной латиноамериканской ежегодной встрече, в Пунта-дель-Эсте, где у него брали интервью аргентинские журналисты Диего и Альфредо Леуко. Там он ответил на вопросы по самым разным темам, начиная от реальности МЕРКОСУР и заканчивая его связями с аргентинскими президентами, включая Путина, Венесуэлу и другие местные вопросы.

Интервью, длившееся почти час, началось с того, что президент вспомнил о начале пандемии covid-19, которая появилась в Уругвае через тринадцать дней после его вступления в правительство, 13 марта 2020 года. Он прокомментировал решения и меры, принятые его администрацией, в частности, не вводить обязательный карантин, и подчеркнул связь доверия, которую она создала с населением.

«Начал строиться фундамент доверия, то, что говорит вам правительство, правда. Это туда-сюда. В мире такой неопределенности вы все чаще слушаете кого-то из команды президента Республики, включая президента Республики, который говорит вам, что произойдет «a», а затем «a» проходит, или говорит вам, что это может быть «a» или «b», а затем происходит «a» или «b», что порождает добродетельный путь доверия», - сказал он.

В результате он пояснил, что «доверие - это то, что надежда прекращается, и это машина, которая, когда она начинает говорить и является чем-то каждый день, порождает в этом бурном мире решений, иногда неправильно понятых, путь, который, если вы начинаете думать, с разными стилями и разными идеологиями является традиционным. Уругвайский».

В этой связи он сослался на результаты референдума об отмене 135 статей Закона о срочном рассмотрении, флагманского закона его правительства, и подчеркнул, что страна не разделена на две половины. Он сказал, что «некоторые политические лидеры заявили, что Уругвай разделен на две половины, и я полностью против этой позиции. Во-первых, потому что реальность показывает, что двух половин нет. Есть два политических видения, их больше, чем два (...), но есть Уругвай, и я имел в виду это на фотографии, которая появилась в газетах: женщина с табличкой «Нет» на балконе и ее муж с табличкой «Да».

Среди прочих вопросов аргентинские журналисты спросили его, может ли он поделиться самокритикой, то, что он сделал и не будет делать больше. В своем ответе президент сослался, когда заявил по общественному телевидению, что приостановит поиск пропавших без вести лиц.

«Когда меня спросили, буду ли я продолжать искать пропавших без вести, я ответила «нет». И я не из тех, кто ставит себя на место того человека, который ищет своего сына, своего внука, племянника, и говорить ему, что президент Республики или что государство больше не будет его искать, потому что это дело сердца. И там я совершил человеческую ошибку, которая до сих пор тяготит меня. Тогда я публично извинился, но ошибка уже была», - вспоминал он и подчеркивал, что «по сей день это тяготит на меня».

Что касается ошибок как политика, то он сказал, что ему полезно иметь команду, «которая редко» его хвалит. «Если я больше не совершал ошибок, то это потому, что эта критика, этот совет был раньше. Так что вы в некотором роде со своими идеями, но у вас также есть команда из лучших побуждений».

Обращаясь к более международным вопросам, его попросили определить президента России Путина. «Я думаю, что у него естественно лидирующий состав. Он лидер, очевидно, с инструментами, не типичными для позитивного лидера, который с обучением, которое у него есть и где он принадлежал, определенным образом матрируется. Конечно, не слишком далеко от использования всех инструментов и, как еще один, войны, силой, с тоской по прошлому, возможно, более похожему, возможно, на СССР, чем на новую Россию», - заявил он и отметил, что «думать сегодня, что Си Цзиньпин (президент Китая) является тем, кто сегодня является посредником в этом конфликте, - это то, что весь мир был перевернут».

Кроме того, они попросили его высказать свое мнение о вооруженном конфликте между Россией и Украиной и заявили, что «наиболее важными игроками являются Соединенные Штаты, Европейский союз, с Францией в качестве лидера и Китай, если он вообще играет». Он также заверил, что Венесуэла не является весомым союзником в конфликте.

В ходе консультации, на которой президент Аргентины, с момента возвращения к демократии, к которому он чувствует себя ближе всего, выразил уважение ко всем и сказал, что с кем бы ни был его коллега, все будет в порядке. «У нас хорошие отношения», - сказал он о своих отношениях с Альберто Фернандесом, добавив, что обе страны в настоящее время находятся на позитивной, реалистичной повестке дня.

«Мы работаем над судоходностью рек», — подчеркнул президент, подчеркнув, что продолжается диалог между министрами иностранных дел Франсиско Бустильо (Уругвай) и Сантьяго Кафьеро (Аргентина). Хотя он также отметил, что «нет согласия» в его желании иметь «более открытый» Меркосур. И он напомнил, что, точно так же, как Уругвай хочет иметь соглашение о свободной торговле с Китаем, Индия сегодня требует аргентинских продуктов и что-то подобное может ему подойти. «Мы собираемся сказать, что они идут, если это на благо Аргентины, то это на благо региона», - сказал он.

Лакаль Поу также ссылался на аргентинскую культуру, на национализм, характерный для его населения. «Говорят, что аргентинцы — это обостренные националисты, что в какой-то момент может быть расценено как недостаток. Этот аргентинский национализм, хорошо понятный, заслуживает восхищения. Аргентинец - мессер и он играет на нем. На самом деле они поднялись больше раз, чем упали», - сказал он о своих соседях.

Один из последних вопросов, затронутых президентом, касался его политических преемников. Он отметил, что «если есть что-то, что я не собираюсь делать, так это указать преемника, потому что это искусственно. Думаю, нужно дать крылья всем. Очевидно, что, поскольку я политический баг, я уже вижу (...) также, кто, по вашему мнению, имеет еще один профиль, чтобы возглавить страну».

Он заметил, что «я не собираюсь этого говорить, потому что это было бы несправедливо, то, что вы не можете сделать, так это локтем всех локтем, вы должны дать крылья, позволить каждому показать свое дело и помочь в том, что он может, но сказать «этот человек» кажется даже недостатком для этого человека».





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