Луис Диас уже в Ливерпуле: вот проблемы, с которыми ему придется столкнуться в ближайшие два месяца

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Luis Diaz in action REUTERS/David Klein

После даты двойной квалификации колумбийские игроки должны забыть о горьком вкусе невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре и подумать о проблемах, которые возникают в их соответствующих клубах. Луис Диас, который был фигурой в победе над Боливией, уже сосредоточен с «Ливерпулем» и по приказу немецкого тренера Юргена Клоппа. Менее чем через два месяца сезон закончится, и перед английской командой впереди несколько задач.

Луис Диас, который пострадал после выбытия сборной Колумбии, сказал, что «с детства я мечтал носить эту рубашку и гордо носить ее на чемпионате мира. Очень больно не достичь этого, больно мне, моим коллегам, нашим семьям и всей стране, которая всегда поддерживала нас (...) Я сохраняю энтузиазм и желание бороться за эту мечту, еще многое предстоит работать и совершенствоваться вместе, со своей стороны вы будете иметь мое обязательство и будете знать, что я оставлю все для достижения этой цели. У нас будет матч-реванш».

Теперь задача на уровне национальной сборной состоит в том, чтобы вывести сборную Колумбии на чемпионат мира в Мексике/Канаде/США 2026 года, став одним из важных ключей в команде. На данный момент колумбийский вингер думает о Ливерпуле и сделает лучший конец сезона. У команды Юргена Клоппа впереди три турнира: Премьер-лига, Кубок Англии и Лига чемпионов. Давайте вспомним, что несколько недель назад они выиграли трофей Кубка Лиги, обыграв «Челси» из пенальти.

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С момента своего прибытия на рынок Ливерпуля прошлой зимой Луис Диас сумел занять место в стартовом одиннадцати Клоппа. Колумбиец пережил короткий период адаптации, и его выступления на игровом поле позволили ему завоевать любовь болельщиков. В Ливерпуле он уже имеет 700 минут на поле (Премьер-лига, Кубок Лиги, Кубок Англии и Лига чемпионов), а также забил два гола (против «Норвич Сити» и «Брайтона»).

Ливерпуль готовится к великолепному завершению сезона и сохранению уровня, который он показывал за последние несколько дат. Премьер-лига, Кубок Англии и Лига чемпионов являются тремя основными целями команды Энфилда, и тренер Клопп может быть уверен, что даты ФИФА закончились, и его игроки больше не будут подвергаться риску получения травм или травм. Вот три соревнования, в которых вы будете участвовать:

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- Премьер-лига: ситуация «Ливерпуля» в местной лиге выглядит следующим образом: он занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками и уступает лидеру «Манчестер Сити» только на один. Осталось сыграть восемь матчей, и следующий матч состоится против «Уотфорда» в следующую субботу, 2 апреля, в 6:30 утра (по колумбийскому времени).

- Лига чемпионов: в самом важном соревновании на клубном уровне «Ливерпулю» пришлось играть с португальской «Бенфикой», которую уже забил Луис Диас. Матч состоится в следующий вторник, 5 апреля, в 14:00.

- Кубок Англии: на местном турнире они встретятся с «Манчестер Сити» в полуфинал в следующую субботу, 16 апреля, и это, несомненно, будет ожидаемым гранд-финалом для болельщиков. Другой ключ будет определен между Челси и Кристал Пэлас.

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