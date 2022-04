Легенды и суперзвезды, которые никогда не выигрывали премию Грэмми

Наступает отложенная 64-я церемония вручения премии Грэмми, высшая церемония награждения за лучшие моменты записанной музыки. Награды, вручаемые Национальной академией искусств и наук звукозаписи США, будут вручены в это воскресенье, 3 апреля, когда индустрия развлечений соберется на MGM Gran Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

Благодаря нескольким музыкальным выступлениям артистов, номинированных в разных категориях, и разнообразному кругу ведущих гала-концерт вернется в свой очный формат после последнего выпуска, который был охарактеризован как несколько серый и почти остался незамеченным. На этот раз у него будет красная дорожка, и его будет вести комик Тревор Хоа.

Billie Eilish es una de las favoritas de la noche al ostentar siete nominaciones, sumadas a los siete premios que ya tiene en casa Foto: REUTERS/Monica Almeida REUTERS

Таким образом, мы сможем увидеть живые выступления таких артистов, как эксцентричная Билли Эйлиш, которая номинирована на несколько номинаций в таких категориях, как «Запись года», «Лучший поп-вокальный альбом года» и «Альбом года»; знаменитая южнокорейская группа BTS и любимая ночная Оливия Родриго , а также Бруно Марс и Андерсон Паак, объединившие концепцию Silk Sonic, и даже колумбиец Дж. Бальвин, среди других художников.

En los premios Grammy hay noventa categorías en vigor divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales Foto: Reuters REUTERS

Но они не единственные, кто стремился выиграть знаменитый золотой граммофон, и хотя некоторые из них уже имеют премию «Грэмми» дома, есть и другие музыканты и певцы, или более виртуозы, которым так и не удалось получить награду от Академии.

Хотя разные артисты и группы зарекомендовали себя как музыкальные суперзвезды, многие из них не удостоились престижной награды. Один из них — Queen, хотя в культовую лондонскую группу трудно поверить, правда в том, что у Фредди Меркьюри и его приспешников их нет. Больше всего они добились номинаций на «Богемскую рапсодию» в 1976 году и в 1980 году за «Another One Bites the Dus t». До 2018 года они получили почетную премию «Грэмми» за совместную карьеру.

Queen obtuvo en 2018 el Grammy honorífico Lifetime Achievement a toda su carrera musical (Photo by Michael Putland/Getty Images) Michael Putland | Getty Images

Исландец Бьорк, несмотря на то, что его считают одним из концептуальных художников с величайшим звуковым предложением, никогда не брал домой граммофон. Поразительно, что четыре раза она была номинирована в 90-х годах благодаря визуальному производству ее видео, а не из-за ее музыкальной работы сама по себе. Только в начале тысячелетия он рассматривался для своих записей, набрав 14 номинаций и не добившись триумфов.

Björk ha estado nominada y ha perdido hasta en cinco ocasiones en la categoría de Best Alternative Music Album (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Несмотря на то, что KISS была посвященной группой, они не были номинированы до 1999 года со своим альбомом Psycho Circus в категории, которую они не выиграли. Группа Oasis, возглавлявшая английский брит-поп в 90-е годы, была номинирована три раза. Однако братья Галлахер ушли с пустыми руками и в то же время группа распалась.

Oasis: En 1997 lograron ser nominados por 'Wonderwall', pero fueron derrotados por Tracy Chapman con 'Give me One Reason' Foto: Shutterstock Alan Davidson/Shutterstock

Другие британцы, The Who, хотя их обучение все еще частично активно, никогда не имели чести получить награду, за исключением почетной награды за всю свою карьеру, присужденной в 2001 году. Несмотря на то, что она выпустила четыре эпохальных альбома, рок-легенда Дженис Джоплин не получала Грэмми до 2005 года, когда она была посмертно признана ныне повторяющейся премией Lifetime Achievement Award.

''La bruja cósmica'' sólo consiguió un Grammy por su trayectoria en el año 2005 Foto: Shutterstock Crawley/Kobal/Shutterstock | Crawley/Kobal/Shutterstock

Ни с The Smiths, ни с его многолетней сольной карьерой Моррисси не смог получить граммофон; он получил номинацию только в 1992 году за альбом Your Arsenal.

Mozz estuvo nominado en 1992 por su disco 'Your Arsenal', pero fue derrotado por Tom Waits Foto: Efe

Номинированный 17 раз, Снуп Догг, существенная фигура в американской городской культуре, который недавно был на шоу Super Bowl half-time, так и не выиграл его, тем самым порождая свое презрение: «Кого волнует? К черту Грэмми», — говорил рэпер в 2016 году.

La propuesta musical de Iggy Pop no ha llamado la atención de los académicos Foto: Efe/Alberto Morante (EPA) EFE

Будучи пионером панка со времен The Stooges и с хорошо известной сольной карьерой, Игги Поп не сделал достаточно, чтобы быть включенным в какую-то категорию, по крайней мере, так думают члены Академии.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: