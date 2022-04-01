Предложения работы для агентов по продажам, обслуживанию клиентов и сборам

Компания в секторе BPO имеет 500 вакансий в городах Богота, Медельин и Манисалес для агентов по продажам, агентов по обслуживанию клиентов и консультантов по сбору платежей.

Из этих вакансий 400 специально предназначены для Боготы, Медельина и Манисалеса, на должности консультанта колл-центра по продаже финансовых продуктов и консультантов по сбору платежей.

Требования для подачи заявки на эти должности: быть академическим бакалавром, с хорошим коммерческим отношением и иметь опыт работы не менее четырех месяцев в колл-центре, телемаркетинге, продажах, финансовом секторе или телекоммуникациях.

Лица, заинтересованные в этих вакансиях, могут подать заявку, отправив свое резюме на электронную почту seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co и seleccion.bogota@emergiacc.com, в зависимости от города, в который вы хотите подать заявку. Или также через социальные сети emergia Colombia в Facebook и Instagram.

Предложения для двуязычных консультантов

Остальные 100 вакансий находятся в городе Медельин и предназначены для двуязычных консультантов, на должностях агентов по продажам (комиссии для бездомных) и службы поддержки клиентов для обслуживания клиентов на рынке США.

Требования для подачи заявки на эти вакансии: иметь степень бакалавра, шестимесячный опыт работы в колл-центре и сертифицированных продажах, а также уровень английского языка B2 или C1.

Желающие могут отправить свое резюме по адресу cochoa@emergiacc.com или написать в социальные сети emergia Colombia в Facebook и Instagram.

«Среди преимуществ работы с emergia — возможность роста внутри компании, достойная и своевременная заработная плата и высокая стабильность работы. Кроме того, стоит отметить, что emergia - это компания, которая заботится о благополучии и счастье своих сотрудников, которая предлагает множество областей для предоставления своих услуг», - объясняет Луз Энид Эчеверри, директор по персоналу компании-участника торгов.

Многонациональная корпорация ищет неопытных консультантов

С другой стороны, компания, предлагающая различные технологические продукты и услуги, ищет бизнес-консультантов, говорящих на двух языках, в свою команду и способных развивать отличные деловые навыки.

Участники торгов уточняют, что вам не нужен опыт, но вы должны иметь отличное отношение к работе в команде.

Требования для подачи заявки на эти вакансии: иметь степень бакалавра и владеть английским языком. Выбранные будут, среди своих функций, предоставлять своевременные и телефонные услуги клиентам различных компаний, предлагать продукты и услуги и, кроме того, создавать лояльность между клиентом и компанией.

Зарплата составляет 2 900 000 долларов плюс бонусы за продажи и все юридические льготы. Обучение полностью оплачено. Контракт заключен на неопределенный срок непосредственно с компанией. Рабочее время с понедельника по пятницу в фиксированные, неротируемые смены, и есть день отдыха, суббота или воскресенье.

Чтобы подать заявку, вам нужно войти на платформу Computrabajo и ввести в поисковой системе «Двуязычный агент, моя первая работа! - Богота на месте». После этого вам нужно будет перейти к опции «Подать заявку» и прикрепить свое резюме со всеми обновленными данными. Кроме того, у вас должно быть время для соответствующего собеседования.

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