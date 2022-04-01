НИС распорядилась снять эффектные и окрашенные заборы в пользу AMLO для аннулирования мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Комиссия по жалобам и жалобам Национального избирательного института (INE) распорядилась в эту пятницу отозвать более 600 объявлений в пользу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 30 штатах страны в течение следующих 72 часов, поскольку они представляют собой пропаганду, запрещенную в рамках рамки запрета на проведение всенародного опроса об аннулировании мандата.

Советник Адриана Фавела отметила на специальном заседании, что это решение было принято после жалоб, поданных PRI, PAN, PRD и MC на эту пропаганду, которые они приписывают Морене, гражданской ассоциации «Пусть демократия последует» и должностным лицам, по их словам они стремятся повлиять на граждан, чтобы в следующее воскресенье, 10 апреля, проголосовать «да» за то, чтобы AMLO оставался на своем посту до 2024 года.

Это 183 эффектные рекламные объявления, 18 случаев пропаганды плакатов, прикрепленных к заборам, 354 окрашенных забора, 74 ящика холста, размещенных в разных местах, и пять рекламных объявлений в транспортных единицах.

Кроме того, они дали коллективной транспортной системе метрополитена Мехико (СТК) максимум 48 часов для устранения пропаганды, размещенной на ограждениях периметра координации систематического обслуживания станции «Конститусьон 1917».

Propaganda en la Línea 1 del Metro de la CDMX (Foto: Cuartoscuro) Graciela López | Graciela López

Он подчеркнул, что авторство или происхождение ресурсов, используемых для осуществления этой пропаганды, неизвестны, что может быть необычной рекламной стратегией, направленной на запрещение процесса отзыва мандатов.

(Foto: Coparmex)

Согласно опросу, проведенному фирмой FactoMétrica, 79,3% мексиканцев знают о всенародном опросе об аннулировании мандата.

Столкнулись с вопросом: знаете ли вы о консультациях по отзыву мандата в Мексике? Почти восемь из 10 граждан сказали, что да, они в курсе.

О том, насколько вероятно, что он проголосует на консультации, на что, если они знают, 68,8% ответили, что это «очень вероятно».

Хотя они знали и реагировали на «очень вероятно», их доля в реальном выражении составила 54,5 процента.

Un ciudadano participando en la consulta popular de 2021 sobre juicio a ex presidentes (Foto: EFE) Francisco Guasco | EFE

В этой связи FactoMétrica, опросник, посвященный вопросам выборов и изучению общественного мнения, заявил, что этот процент «не является прогнозом», а «ответом, выраженным респондентами», и напомнил, что оценочное участие некоторых ученых составляет всего 27 процентов.

Между тем 46,8% согласны с тем, что AMLO должен отозвать его мандат из-за потери доверия, а 53,2% хотят, чтобы его срок закончился в 2024 году.

Согласно НИС, аннулирование мандата «является инструментом участия, запрашиваемым гражданами для определения скорейшего завершения деятельности лица, занимающего пост президента Республики, на основе утраты доверия».





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