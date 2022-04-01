Если Перу выиграет утешительную схватку: когда она встретится с Францией, Данией и Тунисом на чемпионате мира 2022 года в Катаре?

Хотя известны еще три команды, которые завершат 32, Перу входит в них, ФИФА провела жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в эту пятницу, 1 апреля, в Дохе. Там выяснилось, что если перуанской команде удастся победить соперника в утешительном поединке, она попадет в группу D вместе с Францией, Данией и Тунисом. Кроме того, уже известны даты проведения матчей и возможные стадионы.

По словам Эдуардо Комбе, сценарии, в которых могут играть Перу, Объединенные Арабские Эмираты или Австралия, будут следующими: стадион Лусаил в Лусаиле 974, стадион Education City в, стадион Аль-Джонуб в Аль-Вакре, все в столице Катара. Кроме того, даты будут проходить со вторника 22 ноября по среду 30 ноября. Помните, что только первые два попадают в раунд 16.

Как уже известно, «биколор» узнает, входит ли она в эту группу, когда определит матч против Объединенных Арабских Эмиратов или Австралии 13 июня с 13:00 (перуанское время) в Дохе. Обе страны, участвующие в азиатских квалификациях, сыграют 7-го числа того же месяца в одном городе.

В последний раз Перу участвовала в чемпионате мира, Россия 2018, встречалась с Данией на первом свидании и Францией во второй день. В обоих матчах он проиграл со счетом 1:0, но именно «галлы» полностью выбыли из соревнования. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. Через несколько недель «bleus» во второй раз в своей истории стали чемпионами мира.

ДАТЫ ГРУППЫ D:

Вторник, 22 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Франции

Суббота, 26 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Туниса

Среда, 30 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Дании

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

ТАК БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ ГРУППЫ:

ГРУППА А

- Катар

- Эквадор

- Сенегал

- Нидерланды

ГРУППА В

- Англия

- Иран

- Соединенные Штаты

- Шотландия, Уэльс или Украина

ГРУППА С

- Аргентина

- Саудовская Аравия

- Мексика

- Польша

ГРУППА «Д»

- Франция

- Перу, Австралия или Объединенные Арабские Эмираты

- Дания

- Тунис

ГРУППА «Е»

- Испания

- Коста-Рика или Новая Зеландия

- Германия

- Япония

ГРУППА F

- Бельгия

- Канада

- Марруэкос

- Хорватия

ГРУППА «Г»

- Бразилия

-Сербия

- Швейцария

- Камерун

ГРУППА Н

- Португалия

- Гана

- Уругвай

- Республика Корея

Así quedaron los grupos de Qatar 2022.

ХОРХЕ ЛУИС ПИНТО ПОЛЮБИЛ ПЕРУ В REPECHAJE

Хорхе Луис Пинто, бывший тренер ОАЭ, выступил в недавнем интервью и сказал, что южноамериканские команды превосходят тех, кто играет в азиатских квалификациях, в данном случае последнюю команду, которую он возглавлял, и Australia. «Я встречался с Австралией в последней квалификации, потому что мы играли с ними в плей-офф, это более европейская команда, которая давит и играет просто, с быстрым касанием. Эмирейтс более технична и обладает исключительным центровым форвардом. Для меня Перу — фаворит на победу в утешительном поединке. У нас, южноамериканцев, больше динамики, больше касания мяча, в целом больше футбола», - прокомментировал он в интервью Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

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