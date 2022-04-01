Если Перу выиграет утешительную схватку: когда она встретится с Францией, Данией и Тунисом на чемпионате мира 2022 года в Катаре?

Хотя известны еще три команды, которые завершат 32, Перу входит в них, ФИФА провела жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в эту пятницу, 1 апреля, в Дохе. Там выяснилось, что если перуанской команде удастся победить соперника в утешительном поединке, она попадет в группу D вместе с Францией, Данией и Тунисом. Кроме того, уже известны даты проведения матчей и возможные стадионы.
По словам Эдуардо Комбе, сценарии, в которых могут играть Перу, Объединенные Арабские Эмираты или Австралия, будут следующими: стадион Лусаил в Лусаиле 974, стадион Education City в, стадион Аль-Джонуб в Аль-Вакре, все в столице Катара. Кроме того, даты будут проходить со вторника 22 ноября по среду 30 ноября. Помните, что только первые два попадают в раунд 16.
Как уже известно, «биколор» узнает, входит ли она в эту группу, когда определит матч против Объединенных Арабских Эмиратов или Австралии 13 июня с 13:00 (перуанское время) в Дохе. Обе страны, участвующие в азиатских квалификациях, сыграют 7-го числа того же месяца в одном городе.
В последний раз Перу участвовала в чемпионате мира, Россия 2018, встречалась с Данией на первом свидании и Францией во второй день. В обоих матчах он проиграл со счетом 1:0, но именно «галлы» полностью выбыли из соревнования. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. Через несколько недель «bleus» во второй раз в своей истории стали чемпионами мира.
ДАТЫ ГРУППЫ D:
Вторник, 22 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Франции
Суббота, 26 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Туниса
Среда, 30 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Дании
ТАК БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ ГРУППЫ:
ГРУППА А
- Катар
- Эквадор
- Сенегал
- Нидерланды
ГРУППА В
- Англия
- Иран
- Соединенные Штаты
- Шотландия, Уэльс или Украина
ГРУППА С
- Аргентина
- Саудовская Аравия
- Мексика
- Польша
ГРУППА «Д»
- Франция
- Перу, Австралия или Объединенные Арабские Эмираты
- Дания
- Тунис
ГРУППА «Е»
- Испания
- Коста-Рика или Новая Зеландия
- Германия
- Япония
ГРУППА F
- Бельгия
- Канада
- Марруэкос
- Хорватия
ГРУППА «Г»
- Бразилия
-Сербия
- Швейцария
- Камерун
ГРУППА Н
- Португалия
- Гана
- Уругвай
- Республика Корея
ХОРХЕ ЛУИС ПИНТО ПОЛЮБИЛ ПЕРУ В REPECHAJE
Хорхе Луис Пинто, бывший тренер ОАЭ, выступил в недавнем интервью и сказал, что южноамериканские команды превосходят тех, кто играет в азиатских квалификациях, в данном случае последнюю команду, которую он возглавлял, и Australia. «Я встречался с Австралией в последней квалификации, потому что мы играли с ними в плей-офф, это более европейская команда, которая давит и играет просто, с быстрым касанием. Эмирейтс более технична и обладает исключительным центровым форвардом. Для меня Перу — фаворит на победу в утешительном поединке. У нас, южноамериканцев, больше динамики, больше касания мяча, в целом больше футбола», - прокомментировал он в интервью Fútbol Como Cancha.
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