Разграбление супермаркетов, магазинов, ущерб и чрезмерное насилие в Уанкайо из-за остановки перевозчиков

На пятый день общенациональной транспортной забастовки протесты в Уанкайо вышли из-под контроля. Граждане и сотрудники перуанской национальной полиции столкнулись в центре города, вызвав разрушения и грабежи домов и магазинов.

По словам журналиста Уолтера Кампоса из канала N, ситуация в «Неконтрастебле» напряженная с раннего утра. «Город парализован, нет движения и магазины закрыты», - сказал он из зоны конфликта.

«Тысячи протестующих входили в различные предприятия. Двери, окна были взломаны, изнасилованы и разграблены в нескольких семейных предприятиях на юге. Они украли много предметов, даже из торговых центров», - добавил он.

По его словам, сотрудники НПП охраняют только центр Уанкайо, место, которое они контролировали после того, как бросили бомбы со слезоточивым газом в фермеров и перевозчиков, которые начали акцию протеста, и которые позже получили поддержку различных рабочих и матерей из семей, покинувших свои дома.

В полдень протестанты прибыли в штаб-квартиру регионального правительства Хунина и забросали ее камнями, а также пытались сжечь. Фасад помещения был разрушен, а внутри пострадал модуль обслуживания граждан.

«В Уанкайо широко распространена безработица. Ситуация по-прежнему остается нестабильной. Численность полиции по-прежнему недостаточна. Тысячи протестующих остаются рядом с региональным правительством и местным муниципалитетом, в ожидании», - продолжил Кампос.

Среди харангов протестантов повторяются лозунги: «Лима без еды, если нет решения! Касл и Конгресс, одна и та же фигня!»

По словам Кампоса, граждане Уанкайо испытывают дискомфорт и расстроены правительством Педро Кастильо за игнорируя их требования, несмотря на обещания, данные накануне исполнительной властью.

«Они считают, что власти нарушили свое слово, из-за чего тысячи людей вышли на улицы. Они хотели создать стол для диалога, но так как у них не было информации от лидеров, местных и региональных властей, но никакой информации не было», — сказал корреспондент.

«Это создало дискомфорт у протестующих, которые довольно жестоко действовали против полиции, с которой они конфликтовали более часа. Они требуют присутствия исполнительного директора Педро Кастильо. Это приказ», - продолжил он.

Следует отметить, что профсоюзы большегрузных перевозчиков начали бессрочную забастовку в понедельник 28 марта, протестуя против роста цен на топливо и требуя переговоров с правительством и компаниями. На следующий день 40 дорог были заблокированы по всей стране, что продолжалось 31 числа того же месяца, несмотря на соглашения, объявленные премьер-министром Анибалом Торресом.

На пресс-конференции Совета министров чиновник сообщил, что Министерство транспорта и коммуникаций (MTC) достигло соглашений с Национальным союзом перевозчиков и Перуанской конфедерацией перевозчиков об отмене забастовки и разблокировании дорог.

ВЛАДИМИР СЕРРОН ПРОИЗНОСИТ

Бывший губернатор Хунина Владимир Серрон через свои социальные сети выразил солидарность с тем, что произошло в городе Уанкайо. Он призвал правительство Педро Кастильо не применять силовых мер для сдерживания демонстраций.

«Наша солидарность с людьми, фермерами и перевозчиками в их борьбе. Правительство должно идти не на репрессии, а на диалог и консенсус. Реакция министров транспорта и сельского хозяйства была запоздалой, но это так же необходимо», - сказал он.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ДОРОГИ В ХУНИНЕ

Центральное шоссе (прерванное движение)

-23 км Тингопакча (Аколла, Тарма)

-136 км Уакрапукио (Уанкайо)

-75 км Мирафлорес (Хауха)

- 78 км моста Стюарт (Уарипампа, Хауха)

-92 км Сан-Лоренцо (Хауха)

- 120 км моста Брена (Пилкомайо, Уанкайо)

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