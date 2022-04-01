Джино Ассерето сожалеет об употреблении анаболиков: «Мои соски выросли»

Хотя Джино Ассерето на некоторое время отсутствовал в конкурсных реалити-шоу, чтобы посвятить себя музыке, он решил вернуться в Esto es Герра заменит Энтони Аранду, который травмировал лодыжку и вынужден был держаться подальше от экранов America Televisión.

По этой причине производство реалити-сериала вызвало брата Jota Benz и он согласился вернуться. Поскольку он присутствует в студиях Пачакамака, влиятельный человек появляется в различных телевизионных программах, чтобы раскрыть подробности своей жизни.

Во время интервью с программой En Boca de Todos реалити-мальчик показал, что ему пришлось перенести операцию после того, как ему поставили диагноз гинекомастия из-за анаболиков, которые он использовал для наращивания мышц.

« Правда в том, что гинекомастия я думаю, что когда я приехал в Перу легко, это была незрелость использования вещей, которые мне не следует использовать , и это привело к тому, что мои соски немного выросли. Эстетически они мне не понравились, и я снял их, просто так», — сказал Джино Ассерето.

Точно так же бывший партнер Jazmín Pinedo воспользовался камерами En Boca de Todos, чтобы рекомендовать людям не использовать какие-либо «пичикаты», так как это может навредить им в будущем, как это произошло с ним.

« Пихиката правда, вот и все, и я могу сказать, что они не используют ее, потому что она вызвала у меня гинекомастию, и мне пришлось ее удалить... советовать людям не использовать его. Я давно им не пользовался и у меня все в порядке», - довольно спокойно добавил он.

Джино Ассерето признался, что ему пришлось сделать операцию после того, как ему поставили диагноз гинекомастия из-за анаболиков, которые он использовал.

ДЖИНО АССЕРЕТО И ПАТРИСИО ПАРОДИ ПРОВЕЛИ АКТИВНУЮ ДИСКУССИЮ

Джино Ассерето и Патрисио Пароди снялись в жесткой дискуссии в последнем выпуске Esto es Guerra, после того как бывший партнер Жасмин Пинеро указал, что капитан «воинов» не получил травмы и сделал вид, что плохо себя чувствует, чтобы не соревноваться.

« Я все еще думаю, что вы не пострадали в тот день. Как бы ни говорили люди, как бы много ни говорили ваши фанаты, я думаю, что вы не пострадали , потому что если бы вы были травмированы, вы бы сейчас ничего не делали», - усомнился он.

Эти слова Джино Ассерето не были хорошо восприняты Патрисио Пароди, который без колебаний ответил ему громко и ясно, поставив под сомнение состояние его здоровья. «Это не то, что говорят последователи, это не то, что говорят зрители, это не то, что вы говорите, у меня есть медицинский тест, где моя МРТ говорит об этом», - добавил он.

Однако это не остановило члена «комбатантов», поскольку он указал, что, хотя его партнер прошел медицинское освидетельствование, он мог его изготовить. « Я также могу сделать ложный магнитный тест », - выплеснулся он.

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