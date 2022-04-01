Бывший DT Джанлуки Лападулы по голу в ворота Парагвая: «Он забил настоящий гол нападающего»

Работа Джанлуки Лападулы с Национальная сборная Перу была необыкновенной, достойной восхищения, и целая страна благодарит его за каждую поставку и гол, который он поставил когда надели красно-белую рубашку.

И этот прошлый вторник не стал исключением, поскольку роль Бамбино де «Лос-Андес» против Парагвая, в последний день квалификации, был выдающимся. Не только из-за гола, но и из-за самоотверженности и желания, которое он вкладывал в каждый мяч, который я соединяю.

Они из Италии не были знакомы с тем, что Джанлука Лападула сделал с Перу, так как это были не только СМИ, которые после его выступления, но и его бывший тренер Марио Петроне также поощрял его, несмотря на мили расстояния там.

Infobae снова позвонил Марио Петроне, чтобы немного проанализировать выступление своего бывшего ученика Джанлука Лападула в футболке сборной Перу против Парагвай,

«Я очень рад за Перу и за то, что Джанлука Лападула сделал на игровом поле. Мы разговаривали перед игрой, и я мог вспомнить, как он мог изменить ситуацию. Да, это может помочь вашей стране провести этот утешительный матч, и я сказал вам это без проблем, поскольку Лападула в этих важных матчах всегда выделяется. Для меня это не новость, потому что я знаю характер мальчика и что он может дать всей команде для народа», - эксклюзивно рассказал Infobae Марио Петроне.

В то же время Петроне заявил, что не удивлен, что Джанлука Лападула так определил в лице Парагвая.

«Я счастлив, потому что Лападула забил гол, который не является для меня новым, потому что он начал делать эти ходы для этого гола, который в Италии мы называем «движением вне линии», который стоит за защитниками. Это была очень хорошая передача со стороны его партнера по команде, но Джанлука очень хорошо искал место за линией защиты и правой ногой забил настоящий гол нападающего», - подчеркнул он в СМИ.

Однако Марио Петроне дает нам понять, что Джанлука Лападула все еще может дать больше в сборной Перу. «Он может дать больше, все зависит от того, играет ли он с большей преемственностью в своем клубе», - прокомментировал его бывший тренер, который всегда полагается на талант нападающего «Беневенто» итальянского нападающего Серии В.

Наконец, Петроне дает понять, что перуанская команда является фаворитом на чемпионат мира в Катаре, поскольку у азиатского соперника нет аргументов, чтобы победить представителя Конмебола. «У него будет мотивация поехать на чемпионат мира. Для меня в утешительном поединке Перу является фаворитом», — приговорил исключительно к Infobae Марио Петроне.

НОМЕРА ДЖАНЛУКИ ЛАПАДУЛЫ В ПЛЕЙ-ОФФ

Джанлука Лападула сыграл 13 матчей за сборную Перу на отборочном турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре и забил три гола.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ