От Багза Банни до Спанч Боба: мультфильмы, которые сделали сообщество ЛГБТТТИК+ видимым

Мультфильмы, которые отмечали наше детство персонажами, которые, возможно, в то время не понимали, почему они так себя ведут или потому, что одеваются иначе, чем гендерные стереотипы, отмеченные обществом. Теперь, когда мы взрослые, мы понимаем концепции по-другому, потому что сегодня мы анализируем их более критическим взглядом.

На протяжении многих лет сообщество ЛГБТТИК+ искало места, которые позволили бы ему увидеть, кто они такие, как их считают и как они взаимодействуют. С целью внедрения «недискриминации» и включения в новые поколения персонажи, принадлежащие к этому сообществу, присутствовали в разных мультфильмах.

Infobae показывает список персонажей, принадлежащих ЛГБТ+, которые были частью нашего детства.

Кролик, который заставил многих смеяться, несколько раз показывал свою женственную сторону и был замечен очень кокетливым, двигая бедрами из стороны в сторону, держа руку на талии. Несколько раз она использовала очень яркие наряды, такие как юбки из банок и даже некоторые другие тематические наряды.

Не говоря уже о том, что иногда ее голос оказывался очень женственным, а иногда очень мужским.

Уорнер Бразерс

Персонаж Рохо из мультфильма Корова и цыпленок - маленький дьявол, который выглядел очень счастливым носить платья и даже парик. В некоторых главах он был очень кокетливым, с длинными ресницами и двигая ягодицами в такт музыки.

Уорнер Бразерс

Он очень сильный и экстравагантный демон, участвовавший в сериале The Powerpuffer Girls, для него характерен персонаж Травести, потому что он любил наряжаться в юбки, пачки и платья. Дубляж этого персонажа был сделан Рикардо Хиллом и Оскаром Флоресом, и иногда можно было услышать, что они пытаются сделать голос более резким и женственным.

Несколько раз в сериале Губка Боб был замечен примеряющим платья и макияж вместе со своим лучшим другом Патрисио Эстреллой. На самом деле, в одной главе оба поженились.

Никелодеон

Сериал Cartoon Network «Вселенная Стивена» также является инклюзивным, потому что в нем представлены два персонажа, принадлежащие к этому сообществу. Рубин и Сапфир — это два драгоценных камня, которые контролируют низкие и высокие температуры. Они оба влюбляются и женятся.

Вселенная Стивена Мультяшная сеть

Также принадлежащий Cartoon Network, Adventure Time - это сериал, в котором участвует Марселин, также известная как Королева вампиров, которая интересуется «Сладкой принцессой». Оба влюбляются, и в сериале их видят целующимися.

Манга, написанная и иллюстрированная Наоко Такеучи, наполнила детство многих девочек в Мексике в 90-е годы радостью, однако, поскольку в эпизоде были изображены гомосексуальные персонажи, которые демонстрировали совершенно другие идеалы того времени, сериал, который транслировался в Мексике, подвергся цензуре.

Персонаж Sailor Star Fighter всегда интересовался Сереной, на самом деле в некоторых главах он очень внимательно относился к ней, пока больше не мог и не поцеловал ее.

Пожалуй, самым удивительным случаем является случай с Велмой из серии Скуби-Ду, поскольку ни в одной главе она не проявляла интереса к другим женщинам, сценарист Джеймс Ганн в Twitter прокомментировал, что Warner Bros. Pictures в 2002 году подвергла цензуре персонажа. Вот как Ганн раскрыл, что в оригинальном сценарии Велма была лесбиянкой.

Уорнер Бразерс

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