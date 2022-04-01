Пять из семьи Мичоакан погибли из-за резни в Паленке де Зинапикуаро

Федеральные и местные власти арестовали пять подозреваемых членов семьи Мичоакан, в отношении которых ведется расследование в связи с их причастностью к убийству 20 человек в паленке в Зинапекуаро, а также нападениям на министерские учреждения в Мараватио.

Опрошенные федеральные источники подтвердили Infobae Mexico, что субъекты принадлежат к фракции, которая регистрирует операции в восточной части Мичоакана и части штата Мехико. По данным министерских органов, подданные были арестованы в городе в муниципалитете Сусупуато.

Это Фернандо Хосе Э., Хосе Антонио К., Адриан К., Хуан Антонио М. и Ирвин Р., которым были обеспечены три винтовки 7,62 (АК-47); две винтовки калибра .22; одна винтовка 0,270; полуавтоматический дробовик 12 мм и крепление для гранатомета калибра 40 мм; а также полезные магазины и картриджи.

«Также были изъяты джутовые мешки с зеленой травой, по-видимому, марихуаной» заявила прокуратура Мичоакана, которая расследование предполагаемой причастности к обоим нападениям.

Los presuntos delincuentes fueron asegurados en Susupuato y luego trasladados a Morelia (Foto: FGE-Michoacán)

Согласно официальному отчету, пятеро мужчин были посажены на грунтовую дорогу, ведущую в город Эль-Маго, с длинными пушками. В операции участвовали агенты Национального координационного центра по борьбе с похищением людей, Национального разведывательного центра, Национальной гвардии, армии и местной прокуратуры.

После ареста предполагаемые преступники были переведены в город Морелия для передачи в распоряжение Генеральной прокуратуры в штаб-квартире Мичоакана. Предварительные данные властей будут по-прежнему подтверждать последствия, зафиксированные 9 февраля и 27 марта.

В результате стрельбы в прокуратуре Мичоакана ранним утром и действий в поддержку нападения три офицера получили ранения. В то время участие Корреас, назначенных союзниками семьи Мичоакан, не исключалось.

В результате взлома вооруженного коммандос в прошлые выходные в подпольном паленке в Зинапикуаро 19 человек были убиты на месте, а еще одна жертва скончалась по дороге в больницу.

El dueño del lugar, su hijo y una mujer tenían ciudadanía estadounidense (REUTERS/Stringer NO RESALES) REUTERS

Кроме того, четыре человека получили ранения в результате столкновений. На сегодняшний день только один субъект по прозвищу Эль Чапо, который, возможно, родом из Гватемалы, остается под защитой. На всех остальных уже претендовали родственники.

Федеральные власти уже отмечали, что массовое убийство, унесшее жизни 20 человек, стало результатом репрессий между членами организованной преступности. В этом районе, граничащем с Гуанахуато и приближающимся к штату Мехико, оспариваются ячейки картеля Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG), Корреаса и семьи Мичоакан.

Предварительные сообщения свидетельствуют о том, что планировалось отомстить предполагаемому региональному главе CJNG, который мигрировал из своей принадлежности к семье Мичоакан. Соколы обнаружили предполагаемого лидера и была развернута операция по его казни, однако Корреас послужил бы поддержкой для этих действий.

С другой стороны, та же группа во главе с Немесио Осегерой Сервантесом, Эль Менчо, осудила в видео, опубликованное в социальных сетях, о том, что те, кто казнил 20 жертв, были хозяевами лидера семьи Мичоакан Медардо Эрнандес Вера, он же Эль Сьен или Лало Мантекас; они указали на координацию с Даниэлем Корреа, главой ячейки, которая носит его фамилию.

Los sicarios llegaron escondidos en una camioneta de frituras robada en el Estado de México (Foto: SSP-Michoacán)

Массовое убийство в подпольном паленке Зинапикуаро было зафиксировано ночью. Владелец этого места и его сын были убиты там, а также три женщины и остальные 15 мужчин. Убийцы перекрыли грузовиком дорогу вокруг ранчо Эль-Параисо в колонии Эмилиано Сапата.

В открытом для публики мероприятии было проведено около 40 петушиных боев без ставки. Когда объект закрылся, команда прибыла на борт распределительного фургона Sabritas, который был угнан в штате Мехико несколькими днями ранее.

Они открыли огонь, а затем скрылись на автомобилях самих жертв. Экспертные агенты обнаружили 15 транспортных средств разных типов и моделей. Во время нахождения в одном из микроавтобусов, предположительно связанных с лицами, пострадавшими от нападения, были обнаружены одежда и наклейки с логотипом преступной ячейки. Также было представлено более сотни гильз тяжелого калибра.

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