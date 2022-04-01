ФИФА объявила расписание матчей чемпионата мира: Сенегал и Нидерланды сыграют матч открытия

FILE PHOTO: A general view shows the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Через несколько часов после окончания жеребьевки ФИФА объявила дни и время всех матчей. Хотя они были заранее установлены в течение нескольких недель, время изменилось, и большая новость заключается в том, что Сенегал и Нидерланды проведут первый матч турнира, нарушая традицию, согласно которой хозяин - это тот, кто двигает мяч первым.

Матч между африканцами и европейцами состоится в 13.00 по местному времени (в 07:00 в Аргентине) на стадионе Al Thumama. В то время как Катар и Эквадор сыграют в третьем раунде, в 19.00 по местному времени (13.00 из Аргентины) на стадионе Al Bayt. Также произошли изменения в местах проведения и расписании нескольких заседаний мероприятия, которые начнутся 21 ноября и финал которого состоится 18 декабря.

С 2006 года в Германии первый матч проведет местная команда. Ранее это делал действующий чемпион. Теперь эта традиция была нарушена, и Катар может впервые дебютировать на свидании по центральному времени, чтобы иметь большую аудиторию, если сравнивать с командой во главе с Густаво Альфаро.

Катару предстоит сложная задача выхода из групповой зоны, чего до сих пор добились команды, которые организовывали турнир с 1930 года по настоящее время, за исключением Южной Африки, которая в 2010 году была выведена в первом раунде.

La FIFA celebró este viernes el sorteo del Mundial (Reuters) REUTERS

Затем в понедельник, 21 ноября, будет проходить следующим образом:

13.00 местное время: Сенегал против Нидерландов (группа A)

16.00 местное время: Англия против Ирана (группа B)

19.00 местное время: Катар против Эквадора (группа A)

22.00 местное время: США против Уэльса, Шотландии или Украины (группа B)

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