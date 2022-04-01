Сбои, о которых сообщается в приложении BBVA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del banco español BBVA en Madrid, 4 de febrero de 2015. REUTERS/Andrea Comas

С надписью «Извините, служба BBVA временно неактивна. Пожалуйста, попробуйте еще раз» на экране пользователи сообщили о прекращении обслуживания приложения банка BBVA Mexico примерно в 13:00 в эту пятницу. Что вызвало раздражение у тысяч пользователей Twitter.

«BBVA Mexico информирует всех своих пользователей о том, что мы сталкиваемся с перебоями в предоставлении наших услуг. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее и выполнить операции, необходимые нашим пользователям. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в заявлении банка в социальных сетях.

Пользователи сообщили, что это происходит не в первый раз за год, и что это также часто происходит, когда проходит две недели, и им приходится делать значительные платежи. Операторы банковского учреждения ответили на некоторые сообщения о том, что они работают над ситуацией, и предложили пользователям попробовать войти в приложение в течение дня.

В 2021 году банк объявил, что зарегистрировано около 15,1 миллиона цифровых клиентов, что на 31,8 процента больше по сравнению с предыдущим годом из-за кризиса в области здравоохранения. Но с прошлого года в системах, особенно в мобильном приложении, наблюдались различные сбои.

Por medio de las redes sociales el banco informó a sus usuarios sobre las fallas que estaban presentando. (Foto: twitter/ @BBVA_Mex).

Последнее падение произошло почти месяц 28 февраля, когда пользователи приложения BBVA сообщили о похожем падении в Twitter. Некоторые пользователи сети заявили, что считают, что их карты были клонированы, так как «Информация недоступна. В настоящее время мы не можем отобразить вашу информацию. Попробуй еще раз» - легенда, которая была представлена в приложении; но благодаря социальным сетям они поняли, что банк снова провалился.

В приложении говорится: «В BBVA мы совершенствуемся для вас, расширяем и интегрируем инновационные услуги в нашу инфраструктуру, которые улучшат ваш опыт работы с нашим приложением BBVA Mexico. В связи с этим процессом обслуживания услуга недоступна. Мы восстановим работу как можно скорее. Спасибо за понимание!

Несмотря на то, что большинство твитов об этом событии раздражают пользователей, использующих этот банк, вы можете найти различные мемы некоторых, кто с юмором принял падение заведения.

Es recurrente que el servicio se caiga en fecha de pagos como quincenas. (Twitter: @ale197958)

По данным платформы DownDetector, 66 процентов жаловались на сбои в обслуживании мобильного банкинга, 29 процентов сообщили о сбоях, связанных с онлайн-банкингом, и 7 процентов — с депозитами в целом. В дополнение к тому, что перерывы начались около 12:20, достигнув самой высокой точки в 13:00. Известно, что наиболее пострадавшими городами являются Гвадалахара, Мехико, Монтеррей и Тихуана.

В конце прошлого года Эдуардо Осуна, директор BBVA Mexico, объяснил повторяющиеся сбои в своей службе и заявил, что: «Есть некоторые проблемы, связанные с избытком транзакционности, которая может произойти в любое время, это почти всегда предсказуемо в две недели, на мосту. , вы оцениваете транзакционность и готовите всю инфраструктуру к тому, чтобы выдерживать от 50 до 70 миллионов транзакций. Но если в какой-то момент произойдет деградация какой-либо платформы, которая может ухудшить работу службы. Обычно мы делаем так, что если это не серьезный сбой, вам нужно понизить систему, что мы называем прерывистостью».

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