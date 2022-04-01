Экономическая война распространяет ущерб и потери за пределы Украины

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

Санкции Запада за вторжение в Украину начинают обрушиваться на россиян из больших городов. Большинство магазинов, где они совершали покупки, особенно самые маленькие, закрыты. Их мобильные телефоны работают не так, как раньше. У них нет доступа к глобальным социальным сетям. В супермаркетах ощущается дефицит продуктов. С другой стороны, Европа трясется. Холодно. Если вы не будете платить в рублях, у вас не будет российского газа. Нормирование уже существует в Германии и Австрии. Правительства опасаются, что недовольство будет направлено не только против Путина, но и против него. Война за экономические средства уже началась.

Чашка кофе среднего размера в Москве уже стала нереальной роскошью. Это стоит столько же, сколько обеденное меню в ресторане, переполненном государственными служащими. Nespresso, который раньше был под рукой на любой центральной улице Москвы или Санкт-Петербурга, исчез. В магазинах все еще есть центральноевропейские кока-кола и шоколадные конфеты. Остальные, все национальные или нет.

Витрины темные или покрыты картоном и деревом. Uniqlo, H&M, Sony, Зара, Pull & Bear, Сефора, Джо Мэлоун, Старбакс, Самсунг, Макдональдс, Икеа, Дольче и Габанна, Эппл и Гуччи закрыли все свои филиалы. Более 500 международных компаний приостановили свою деятельность. Новый железный занавес обрушился на Россию, и больше всего его ощущают молодые люди, родившиеся после распада Советского Союза. Они привыкли жить по-европейски, имея под рукой то же самое, что и любой их ровесник из Лондона или Афин. Теперь они ищут приложения, чтобы узнать, как лучше ухаживать за своими мобильными телефонами и компьютерами, которые они не смогут долго менять на новые модели.

Россияне массово обратились в крупные международные магазины товаров, такие как этот в Икеа, за несколько часов до вступления в силу санкций, введенных Западом. Reuters/Стафф/Фото файла

Российские семьи страдают от резкого падения уровня жизни. Они уже пострадали от двухлетней рецессии и высокой инфляции, вызванной обвалом рубля. Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) в Лондоне предупредил в исследовании на этой неделе, что «сочетание санкций, роста стоимости импорта и роста цен на сырье и продукты питания делает войну Путина серьезным ударом по уровню жизни, который будет трудно для Кремль компенсирует». Ожидается, что заработная плата упадет на четверть в реальном выражении в течение следующих двух лет. По оценкам, в этом году падение ВВП составит от 10 до 20%.

Хотя никто не может точно знать, каковы будут реальные последствия. Санкции затрагивают всю производственную цепочку. Российская технологическая отрасль сильно зависит от западных продуктов, которые перестали поступать на рынок, что повышает цены на вспомогательные продукты. «То, что осталось в магазинах, стоит в два раза дороже, я не могу его купить. Если у меня сломается телефон, я не знаю, что буду делать: в России нет компаний, которые производят технологии», — сказала в интервью The Telegraph 21-летняя Катя.

Что больше всего беспокоит остальных россиян, так это возможная нехватка лекарств. В то время как такие лаборатории, как Pfizer-BioNTech и GlaxoSmithKline, продолжают предоставлять необходимые ресурсы, уже ощущается нехватка ретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ и лекарств для лечения рака. Существует также коллективная истерия, которая вызывает дефицит аптек и супермаркетов. Распространялись слухи, что тампоны и гигиенические прокладки скоро закончатся, а вчера женские очереди были бесконечными перед магазинами, где их продают. Продажа туалетной бумаги ограничена пятью рулонами на человека.

Владимир Путин объявил в четверг, что не будет продавать газ ни одной стране, если они не оплатят счет рублями. Спутник/Алексей Никольский/Кремль через REUTERS

Совет Центра продаж при правительстве Владимира Путина уже ищет китайские и другие азиатские компании, которые хотят продолжать торговать с Москвой и которые могут заменить ушедшие. А те, которые остались, уже значительно увеличили свои продажи как производители телефонов Huawei и Xiaomi.

В Европе санкции также оказывают влияние. Те, которые ввела российская сторона. Север континента зависит от российского газа и нефти для отопления домов в то, что осталось от этого зимнего холода. Веб-сайты британских поставщиков энергии рухнули в четверг, так как клиенты поспешили предоставить показания счетчиков газа и электроэнергии за день до взлёта цен. Начиная с апреля лимит наиболее часто используемых тарифов в сложной шкале, введенной британским энергетическим регулятором, возрастет на 54%, что означает, что счета за электроэнергию около 22 миллионов клиентов увеличатся на сотни фунтов стерлингов.

Консультативные группы по работе с потребителями посоветовали гражданам представить данные о потреблении электроэнергии и газа — да, компании верят тому, что говорят покупатели, которые потратили, — до того, как повышение вступит в силу в пятницу, чтобы избежать взимания более высокой платы за энергию, которую они потребляли ранее. Но многие жалуются в социальных сетях, потому что сайты таких компаний, как British Gas, Shell Energy или испанская Iberdrola, не позволяют им выполнять эту операцию. Правительство Бориса Джонсона испытывает народное давление и в парламенте звучат речи, призывающие к его отставке.

Германия и Австрия запустили планы нормирования ввиду возможности прерывания поставок газа на фоне конфликта платежей с Россией. Москва требует от «недружественных» стран платить за газ в рублях с 1 апреля, но Евросоюз, который платит в основном в евро, отверг эту идею. В среду в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем россияне, похоже, относили эту меру. «Платежи продолжали бы производиться исключительно в евро и переводились бы, как обычно, в банк «Газпром», который не пострадал от санкций», - сказал он, согласно официальному заявлению правительства Германии. На следующий день Путин попрощался. Он объявил, что прекратит поставки газа в Западную Европу, если покупатели «не откроют рублевые счета в российских банках». «Никто нам ничего не продает бесплатно, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью, то есть существующие контракты будут приостановлены», - добавил он.

Президент США Джо Байден объявил, что он будет выпускать миллион баррелей нефти в день из стратегических запасов в течение следующих шести месяцев. REUTERS/Кевин Ламарк

Президент США Джо Байден отреагировал на эту угрозу, выпустив самую большую долю топлива из своих стратегических резервов с момента его создания в 1975 году. В ближайшие шесть месяцев он составит 180 миллионов баррелей нефти. «Наши цены растут из-за действий Путина. Недостаточно запасов. И суть в том, что если мы хотим снизить цены на газ, нам нужно увеличить поставки нефти прямо сейчас». Во всем мире уже ощущается дефицит дизельного топлива, а цены на топливо, которые превышают все другие тарифы, по прогнозам, достигнут рекордного уровня в ближайшие дни. Проблема, которая затронет весь мир. Многие экономисты предупреждают, что эта война может привести нас к более глубокой рецессии, чем в 2008 году.

Во всяком случае, для европейцев все еще есть приоткрыта черная дверь. Санкции Запада направлены на то, чтобы парализовать российскую экономику, угрожая валюте, рублю. Но банк «Газпром», который управляет энергетическими контрактами, не попал под санкции и мог конвертировать западные валюты в рубли. Уступка сильной зависимости Европы от российского угля, нефти и природного газа. Более 40% газа, импортируемого Европой, поступает из России. По данным Брюссельского экономического института Брейгеля, платежи Европы России за энергоносители, которые выросли из-за роста цен, могут достичь в среднем 850 миллионов долларов в день в первой половине 2022 года.

Ирония заключается в том, что российский газопровод, который доходит до Европы, проходит через территорию Украины. До сих пор правительство Киева взимало налог за разрешение. А новый газопровод, который был построен по дну Балтийского моря и проходит прямо из Санкт-Петербурга в Берлин, попал под экономический спор российского вторжения и так и не был открыт. Это белый слон, который оставался проклятым памятником этой войны.