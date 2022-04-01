Диего Марадона и его странная связь с Мексикой в последних розыгрышах чемпионата мира

Накануне новой жеребьевки, определяющей групповой этап чемпионата мира, одно из имен, которое будет пропущено на гала-концерте, - Диего Армандо Марадона, исторический аргентинский футболист, который умер в ноябре 2020 года и который в течение последнего десятилетия был одним из главных гостей ФИФА на различных гала-концертах.

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года в России стала одним из последних событий, где он был главным героем, и, как ни странно, именно ему пришлось вывезти мяч из Мексики, чтобы отнести его к группе F, действие, которое снова связало его с территорией ацтеков.

Всего за год до этого Эль Диего участвовал в очередной жеребьевке чемпионата мира, а также ему посчастливилось показать сборную Мексики, хотя на этот раз это был чемпионат мира до 20 лет, где тройка попала в группу B, также наряду с Германией, но с Венесуэлой и Вануату в качестве компаньонов.

Диего Марадона отвечал за выведение команд из корзинки 2 в жеребьевке Россия 2018 года (Фото: Reuters/Григорий Дукор)

В двух чемпионатах мира «Триколор» сравнивался с командой Тевтоны, и в обоих выпусках он занял второе место в группе, поэтому «Длань Бога» не предвещала ничего плохого для ацтекских команд.

Хотя эти последние два матча больше не смогут иметь переиздания, отношения Марадоны с Мексикой здесь не покоятся, так как его международное наследие обрамлено его чемпионатом мира в 1986 году, когда он короновал Аргентину на поле стадиона «Ацтека».

Кроме того, перед его смертью стриминговый сервис Netflix выпустил сериал, в котором его отношения с Мексикой были вновь подтверждены, хотя на этот раз, чтобы выйти на сцену с тренером Dorados de Sinaloa, команды второго дивизиона, он был очень близок к тому, чтобы возглавить первый дивизион.

Диего Марадона вывел мяч из Мексики в жеребьевке Россия 2018 года (Фото: REUTERS/Григорий Дукор)

Диего Марадона закрепил себя как персонаж, очень близкий к Мексике, так как исторический спортивный успех, которого он достиг в 1986 году, также включал в себя два момента, запомнившихся миру футбола: «Рука Бога» и «Цель века», как в символическом матче, так и с историческая справка против Англии, соответствующая четвертьфиналу чемпионата мира.

Поскольку три самых важных события, которые он провел с Альбичелесте, произошли в Колоссе Санта-Урсулы, в день его смерти здание посетили несколько его соотечественников, живущих в Мексике, с целью почтить моменты радости, которые подарил им Диего.

Похоронная корона, которую поставил стадион Ацтека в день смерти Диего Марадоны (Фото: Estadio Azteca)

Даже у Эстадио Ацтеки была деталь в память о южноамериканском крэке, так как он поместил похоронную корону в ворота, где он пометил историческую партитуру своей рукой, с легендой посередине, которая гласила: «Ты идешь рука об руку с Богом».

Кроме того, на окраине Колосса лежит мемориальная доска в память о голе, который он забил в ворота Англии, в котором он стартовал с середины корта и избил до семи соперников, поэтому с тех пор мексиканская организация признала событие, произошедшее 23 июня 1986 года.

Мемориальная доска в память стадиона Ацтека в честь «цели века» Диего Марадоны (AP Photo/Эдуардо Вердуго)

Диего Марадона был чемпионом мира вместе с Аргентиной на поле стадиона «Ацтека» в 1986 году (Фото: AP)

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