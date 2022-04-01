Несмотря на снижение сбора налогов, Казначейство применяет 100% фискальных стимулов к топливу четвертый раз подряд

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Министерство финансов и государственного кредита (SHCP) продлило 100% налоговое стимулирование бензина и дизельного топлива до 8 апреля в дополнение к дополнительным стимулам, несмотря на снижение уровня сбора налогов на 60,5% в течение первых двух месяцев года для акцизного налога на производство и услуги (IEPS).

Казначейство объявило, что с этой субботы, 2 апреля, и до пятницы, 8 апреля, налогоплательщики не будут платить акциз на производство и услуги (IEPS), а также будут иметь дополнительные льготы в размере от 1,16 песо до 3,18 песо за литр топлива.

Таким образом, низкооктановый бензин будет освобожден от уплаты IEPS в размере 5,49 песо за литр, Premium 4,63 песо и дизельного топлива 6,03 песо.

Некоторые финансовые эксперты отмечают, что этот тип фискального стимулирования на самом деле является государственной субсидией для поддержания низких цен на топливо, поскольку реальная цена на топливо определяется международным рынком нефти.

Казначейство применяло 100% стиль четвертую неделю подряд. (ФОТО: агентства)

Уже четвертую неделю подряд финансовые органы предоставляют 100% фискальные стимулы бензину Magna, Premium и Diesel в качестве механизма поглощения влияния международного роста нефти и в некоторой степени сдерживания инфляции в нашей стране, которая, по данным Банка Мексики, составила 7 0,29% до первой половины марта 2022 года.

Казначейство сообщило, что в 2022 году наша страна собрала 18 855 миллионов песо на IEPS, применяемые к топливу, что на 25 715 миллионов песо меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перед Банковской конвенцией, состоявшейся на прошлой неделе, министр финансов Рохелио Рамирес де ла О заверил, что этот бюджетный дефицит покрывается за счет избыточных доходов от экспорта нефти, текущая цена которой составляет около 100 долларов за баррель. Однако Petroleos Mexicanos признала, что в первые месяцы этого года наша страна добывала около 1,5 миллиона баррелей в день.

Рамирес де ла О заверил, что эти фискальные стимулы могут быть применены до конца 2022 года, чтобы предотвратить значительный рост бензина и повлиять на покупательную способность мексиканских семей, что приведет к росту инфляции и падению внутреннего потребления.

На этой неделе Банк Мексики повысил процентную ставку до 6,5 пункта, чтобы сдержать инфляционное давление. В этой связи заместитель губернатора Баншико Херардо Эскивель посчитал, что с его личной точки зрения инфляция начнет падать к концу 2023 года и достигнет целевого показателя в 3% к первому кварталу 2024 года.

Petroleos Mexicanos подчеркнула, что импорт бензина постепенно сокращается и что на этой неделе мексиканские нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время производят около 300 000 баррелей этого вида топлива в день.

Мексика сильно зависит от бензина, произведенного в Соединенных Штатах, где запасы упали на 2,9 миллиона баррелей за последнюю неделю до 238 миллионов баррелей. По этой причине президент Байден может высвободить часть стратегических запасов нефти для увеличения нефтеперерабатывающих мощностей почти на 300 000 баррелей в день в качестве меры по сдерживанию роста цен для потребителей, которые также пострадали от роста инфляции.

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