Вирус Коксаки: что это такое, как распространяется и на кого влияет?

В последние дни власти Diresa в Укаяли выявили случаи заболевания вирусом коксаки, который вызвал предупреждение об этом заболевании. Согласно первоначальным данным учреждения, было зарегистрировано более 50 сообщений о симптомах, связанных с этим заболеванием, и населению было настоятельно рекомендовано обратить внимание на симптомы или следы на теле. Чтобы понять болезнь кисти, рта и стопы, мы объясним вам, что это такое, как оно распространяется и на кого непосредственно влияет.

ЧТО ТАКОЕ ВИРУС КОКСАКИ?

Эпидемиолог Майра Сааведра утверждает , что это вирусное эруптивное заболевание, которое передается от человека к человеку через зараженные руки и дыхательные пути, поэтому оно быстро распространение. Он принадлежит к семейству Picornaviridae, из рода энтеровирусов, так называемых, потому что они размножаются в кишечнике после приема пищи или воды, непригодной для употребления.

Почему он называется коксаки? Его название происходит от города, где он был впервые изолирован в 1948 году во время эпидемии полиомиелита в Нью-Йорке.

На кого влияет вирус? Согласно информации, полученной из медицинских учреждений страны, больше случаев заболевания среди младенцев, детей и подростков, хотя это также влияет на взрослое население.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОКСАКИ?

Руководитель отдела эпидемиологии Регионального управления здравоохранения (Diresa) выделяет основные симптомы, которые позволят выявить их на ранней стадии. К ним относятся:

- Генерал Малестар.

- Высокая температура в течение 2-5 дней.

- боль в горле.

- Волдыри, такие как язвы во рту (язык, десны), ладонях и подошвах ног.

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВИРУС КОКСАКИ?

Распространение происходит от одного человека к другому, в большинстве случаев при контакте с грязными руками или поверхностями, загрязненными фекалиями. Вспышка болезни часто приходится на летний и осенний сезоны, хотя регистрация может происходить в течение всего года. Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, что записи об ущербе приводятся из-за условий, в которых живут люди, связанные с отсутствием хорошие гигиенические условия.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ?

Первым шагом, который необходимо сделать, является как можно скорее обратиться в медицинский центр, чтобы медицинский работник мог провести соответствующую оценку и дать необходимые рекомендации для благополучия пострадавшего. Орган Diresa рекомендовал вам не заниматься самолечением, потому что это вирусное заболевание, которое вам не нужно использовать антибиотики, но существует симптоматическое лечение из-за высокой температуры, которую оно может вызвать. Сообщалось даже о случаях судорог и осложнений этого заболевания, таких как энцефалит и миокардит, длительностью от 7 до 10 дней.

Министерство здравоохранения через Diresa сообщило, что телефонные линии были установлены: 061-787927, 061-787933, 061-788053 и 951 642 156, чтобы персонал группы комплексного вмешательства приходил домой к заявителю с 07:30 до 18:30 и проверял, что это вирус.

Знаете ли вы, что болезнь Коксаки Дети до 5 лет наиболее уязвимы. Узнайте больше и поделитесь. Кредиты: Министерство здравоохранения социальных коммуникаций.

БОЛЕЕ 50 ВЕРОЯТНЫХ СЛУЧАЕВ КОКСАКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ПУКАЛЬПЕ

Сообщается, что более 50 случаев заболевания вирусом, известным как синдром кисти, стопы и рта, произошли в учебных заведениях на начальном уровне Пукальпа, сообщил глава эпидемиологии Регионального управления здравоохранения. Первоначальные школы Виктория Барсия Бониффатти, Санта-Роса, Касита-дель-Сабер и Эльвира Гарсия Гарсия были первыми, кто сделал официальные сообщения о симптомах у несовершеннолетних, вернувшихся в класс в рамках начала учебного года, который проводится лично, полуочно и/или виртуально.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

COVID- 19:787 200 доз вакцин доставлено детям в возрасте от 5 до 11 лет