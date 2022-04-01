Колумбийское песо слабеет после решения по процентной ставке: Andes FX

(Bloomberg) Колумбийское песо ослабевает, а ставки свопов падают после того, как центральный банк удивил повышением ставки всего на один процентный пункт. Экономическая активность Чили, в свою очередь, оказалась ниже, чем ожидалось, что усилило умеренную позицию, принятую на этой неделе денежно-кредитным управлением.

Центральный банк Колумбии вместе с Чили и Бразилией занял более осторожный подход к инфляции, опасаясь, что более резкое повышение ставок может быть скорее вредным, чем выгодным для экономики. Банк повысил ключевую ставку на процентный пункт до 5%. Пять из семи членов совета директоров поддержали этот шаг, в то время как два высказались за более существенное увеличение на 1,5 процентных пункта. Ни один из 24 аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ожидал такого результата, при этом средняя оценка составит 5,50%.

Песо упало на 0,4% до 3,777 доллара за доллар, что сделало его самой плохой валютой в Латинской Америке, даже после того, как часть потерь, наблюдавшихся на открытии торгов, снизилась. Двухлетние ставки IBR упали на 45 базисных пунктов в пятницу, накапливая падение за неделю на 130 базисных пунктов, поскольку трейдеры готовились к более умеренному центральному банку после того, как чилийское денежно-кредитное управление также предпочло менее агрессивное повышение ставок в среду.

До принятия решения короткая часть кривой свопа прогнозировала, что базовая ставка превысит 9% через шесть месяцев, что означает, что центральному банку придется еще больше увеличить на 400 базисных пунктов. Трейдеры, вероятно, продолжат снижать эту премию в ближайшие сессии.

Чилийское песо, в свою очередь, почти не изменилось после того, как валюта показала себя ниже своих конкурентов в четверг после решения центрального банка. Годовой максимум 771,89 к доллару США, зафиксированный ранее на этой неделе, теперь считается самым непосредственным техническим уровнем для наблюдения.

Индекс экономической активности Чили в феврале вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже оценки на 8% и увеличения на 9% в предыдущем месяце. Более слабые, чем ожидалось, цифры подтверждают мнение центрального банка о том, что корректировка политики требует больше времени для получения эффекта. Данные представлены в дополнение к объявленным в четверг данным по розничным продажам и промышленному производству, которые оказались значительно ниже ожиданий.

Перуанское солнце следует за позитивным настроением большинства латиноамериканских валют и повысилось на 0,5% по отношению к доллару. Валюта достигла нового годового максимума в начале сессии 3,65 за доллар. Следующий важный ключевой уровень приближается к 3,59 за доллар, последний раз наблюдался в апреле 2021 года.

(Некоторая информация поступила от валютных трейдеров, знакомых с транзакциями, которые попросили не идентифицировать их, потому что им не разрешено публично выступать.)

Первоначальное примечание:

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Davison Santana - стратег по валютному рынку, который пишет для Bloomberg. Наблюдения, которые он делает, являются его собственными и не предназначены для инвестиционного консультирования.

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