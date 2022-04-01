Клаудия Шейнбаум признала новые извинения Сандры Куэвас

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум заверила, что новые извинения Сандры Куэвас, мэра Куаутемка, выполнил протоколы, по сравнению с тем, что он сделал несколько дней назад.

«В данном случае процедура восстанавливается, так как на самом деле это не было публичным извинением, которое она принесла, учитывая, что это было не особенно перед жертвами, поэтому сегодня возникает такая ситуация, и мне кажется, что самое главное, и я всегда это говорил, в моем случае - быть на стороны правосудия и жертв, когда вы это сделаете, вы не ошибетесь», — заявил Шейнбаум Пардо.

Однако столичный президент вновь подтвердил, что дело мэра Ла-Куаутемок не является политическим вопросом, поскольку после объявления жалобы на нее Сандра Куэвас и национальный лидер Партии демократической революции (ПРД) Хесус Самбрано обвинили Главы правительства по «политическим преследованиям» за отказ вступить в ряды Национального движения возрождения (Морена) не один раз.

Глава правительства высоко оценил выступление Куэваса (Фото: скриншот)

«Я сказал об этом несколько дней назад: было доказано, что это не политический вопрос. Эта схема реституционного правосудия - это то, что прокуратура применяла в других случаях, и в этом случае мэр вместе с потерпевшими соглашается на это публичное извинение и другие меры, которые установил судья», - сказал он.

Несмотря на обвинения в ее адрес, Клаудия Шейнбаум прокомментировала, что будет институционально работать с Сандрой Куэвас, как она это сделала с главами других мэров.

«Институциональная работа, как это делается с 16 мэрами Мехико, водные шкафы являются примером этого, и в целом меры безопасности и многие другие координационные действия, которые мы обычно выполняем, поэтому, конечно, мы будем сотрудничать институционально, как мы это делаем с Бенито Хуаресом, с Мигелем. Идальго, с Сочимилько, с Тлауаком, с Койоаканом», — добавил глава правительства.

Наконец, он упомянул, что до сих пор не знает, будет ли полиция продолжать работать в мэрии Куаутемка или будет переведена в другое место.

Это второе появление Куэваса в тюрьме произошло потому, что элементы безопасности не приняли его извинения (Фото: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

Вторые извинения Сандры Куэвас трем элементам безопасности были даны в этот четверг, 31 марта, недалеко от Северной тюрьмы, и она согласилась с тем, что будет посещать сеансы психологической помощи в течение трех месяцев.

Кроме того, вы не сможете покинуть Мехико, если не заявите об этом на слушании тому же надзорному судье, который временно приостановил производство по делам о злоупотреблении властью и краже.

Мэр был вынужден принять этот новый закон, потому что атакованные элементы отклонили публичные извинения, принесенные 24 марта, потому что они не были даны в согласованных условиях, и подали апелляцию на отмену, чтобы признание вины соответствовало надлежащим руководящим принципам или, в противном случае, продолжало судебное разбирательство и меры предосторожности, такие как приостановление полномочий главы демаркации Куаутемок.

Куэвас и лидер ПДП обвинили Шейнбаума в политических преследованиях после того, как была объявлена жалоба на него (Фото: Twitter/ @fanysantiagof)

Чиновник сообщил судье, что по завещанию сторон они согласились на финансовое возмещение ущерба и обязались обеспечить меры, чтобы избежать повторного совершения неправомерных действий.

Выйдя из тюрьмы, Куэвас выразила желание преодолеть этот эпизод и заверила, что находится в лучшем положении для продолжения работы на посту мэра в координации с правительством Клаудии Шейнбаум.

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