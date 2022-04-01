Волнение Чеко Переса, когда был объявлен новый Гран-при Лас-Вегаса

Формула 1 внесла в календарь новый городской чиновник, начиная с 2023 года. Это Лас-Вегас, штат Невада в США, город, известный как один из самых популярных развлекательных и букмекерских центров во всем мире.

В рамках презентации Чеко Перес взял интервью с другими водителями, чтобы рассказать им новости и задокументировать их реакцию, в ходе которой некоторые из них продемонстрировали свое восхищение этим новым Гран-при, тем более что это уличная трасса, на которой будут видны несколько знаковых места в Лас-Вегасе, такие как отель MGM Grand или копия Эйфелевой башни.

Мексиканец был одним из главных героев видео, потому что он не только появился в начале, но и был одним из тех, кто показал величайший сюрприз перед камерами и даже поднял кулак в знак своего волнения, поскольку он ранее упоминал, что хотел бы бежать туда.

«Ни в коем случае! Мы туда идем?» , спросил 32-летнего, когда ему подарили открытку из Лас-Вегаса. После того, как новость ему подтвердилась, он повторил: «Ни за что!» , и это очень позитивно для Формулы-1.

Таким образом, тапатио похвастался своим энтузиазмом в достижении Гран-при Лас-Вегаса, гонки, которая станет третьей в том же году для Соединенных Штатов и будет доступна с сезона 2023 года, запланированного на ноябрь, на последнем отрезке года.

Точно так же реакция Даниэля Риччиардо стала вирусной в социальных сетях, который даже упомянул, что уйдет с гонки, чтобы насладиться всеми достопримечательностями американского города.

Макет нового Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе с 2023 года (Фото: Формула-1)





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