CDMX: как получить заявление для людей с ограниченными возможностями и освободить от Hoy No Circula

Инвалиды, проживающие в Мехико (CDMX), могут обратиться в Министерство окружающей среды (Sedema), чтобы освободить от программы Hoy No Circula и непредвиденные экологические обстоятельства и, таким образом, продолжать использовать свои транспортные средства и транзитом через столицу.

Процедура должна быть проведена лично в зоне обслуживания граждан по проверке транспортных средств одного из столичных проверяющих центров. Этот документ может быть выдан владельцами автомобилей внутреннего сгорания с ограниченными возможностями или пользователями транспортных средств физического лица.

Чтобы подать заявку на получение голограммы, вам нужно будет собрать следующие документы:

1. Официальное удостоверение личности в оригинале и простой копии. Это может быть удостоверение избирателя, профессиональное удостоверение личности с фотографией, паспорт, карточка национальной военной службы (SMN) или водительские права

2. Должным образом запрошенная форма заявки. Его можно скачать по следующей ссылке: https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. Этот документ должен быть доставлен подписанным.

3. Оригинальное заключение об инвалидности, выданное Системой комплексного развития семьи в Мехико.

4. Две детские фотографии.

Водители с ограниченными возможностями могут запросить документ для освобождения от программы Hoy No Circula (Фото: Андреа Мурсия/Куартоскуро)

5. Документы для аккредитации юридического лица.

- Физические лица: доверенность, подписанная двумя свидетелями, с заверением подписей у нотариуса. Оригинал и простая копия.

- Юридические лица: учредительный акт, доверенность и официальное удостоверение представителя или агента. Оригинал и простая копия.

6. Копия удостоверения личности инвалида (удостоверение избирателя, медицинская карта с фотографией, удостоверение, выданное государственным учреждением). Если вы являетесь несовершеннолетним или пациентом с ограниченными возможностями, необходимо предъявить удостоверение личности родителя или опекуна и владельца транспортного средства.

7. Копия циркуляционной карты, выданной правительством Мехико.

8. Копия последнего сертификата проверки (распечатанного или зарегистрированного в системе проверки транспортного средства).

Процедура должна выполняться следующим образом:

1. Он направляет должным образом запрошенный формат и необходимую документацию в зону проверки транспортных средств для граждан.

2. Получите форму заявки и прилагаемую документацию. Проверьте и убедитесь, что они соответствуют всем требованиям, назначьте фолио, печать и вручите подтверждение.

3. Позвоните, чтобы узнать о статусе вашей заявки.

4. Он представлен в зоне обслуживания граждан по проверке транспортных средств и предъявляет обвинение.

5. Просмотрите и предоставьте ответ на ваш запрос.

6. Он показывает идентификацию, получает ответ на ваш запрос и подпись получено.

Карту мобильности можно использовать для бесплатного проезда в общественном транспорте (Фото: Twitter/ @GobCDMX)

Помимо возможности выполнить эту процедуру, люди с ограниченными возможностями также смогут получить Инклюзивную карту, чтобы люди с ограниченными возможностями могли гарантировать свои права и мобильность в столице. По данным Министерства мобильности (Semovi), карта имеет безопасную технологию и предоставляет бесплатный доступ к сети общественного транспорта вышеупомянутому слою населения.

Этот идентификатор действителен в течение пяти лет, и помимо бесплатного доступа к метро, метробусу, троллейбусу, канатной дороге, сети легкорельсового транспорта и сети пассажирского транспорта (RTP), другие преимущества включают скидки на оплату земли и воды, ускорение обработки специальных номерных знаков транспортных средств и потребовать маркировки специальных знаков инвалидов в домах.

Лица, заинтересованные в ее обработке, могут войти в единое окно по инвалидности с учетной записью CDMX Key, которая связана с ключом единого регистра населения (CURP) заявителей на получение карты. Если у вас его нет, его можно сгенерировать по этой ссылке.

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