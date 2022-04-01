За кулисами шторма, который Марадона развязал в последнем розыгрыше чемпионата мира

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Этого никто не ожидал. Марадона шутил, он даже улыбнулся шутке Гэри Линекера, своего бывшего соперника в Мексике-86, который поскользнулся, что он «умелый с руками», намекая на мифический гол кулаком в том четвертьфинальном матче чемпионата мира против Англии. Но когда бывший английский нападающий спросил его о группе, которой повезло в жеребьевке чемпионата мира в России, составленной из Исландии, Хорватии и Нигерии, Диего нарисовал неожиданную словесную гамбету, и оставил ведущего и его партнера немыми.

«Аргентина должна пройти раунд, потому что группа доступна и потому, что она должна совершенствоваться. Он не может играть так плохо, как есть». Черный костюм, желтый бант, пух взорвал гала-бомбу, наполненную протокольным содержанием, без жеста за пределами корсета. Мир футбола продолжил говорить о том, что определяли мячи... И резкая критика Марадоны в адрес Сампаоли. И контекст, в котором он это говорил.

Десятка уже привлекла внимание на протяжении всей предыдущей. Во-первых, потому что он отверг конклав с президентом Владимиром Путиным в утреннюю смену, что подтверждается аудиозаписью, которую Infobae недавно получил доступ к месяцу. «Нет, с Путиным все очень хорошо, все очень хорошо. Я хочу встретиться с ним, поговорить с ним. У меня уже было две или три репетиции: «Привет, Путин. Что вы делаете, Путин? Ты перепутин. Повторно путин-дель-оро...». Но мне нужно вставать в 9:30, а я не встаю в это время, понимаете?» , вы слышите, как он это говорит.

«Мне больно в душе, потому что все будут там... И о ком этот зверь будет спрашивать? Для меня. Он не будет просить (Карлеса) Пуйоля, не шутите со мной. Но это очень ранняя встреча. Он должен был приготовить коктейль во второй половине дня, после занятий. Я благодарю Путина, но завтра я не пойду. Решено», - добавил он.

Однако в позднюю смену встреча состоялась с Марадоной в качестве посла других звезд, включая бразильца Роналду Назарио. «Все мальчики пришли к вам, и они хотят сфотографироваться. Роналду настолько застенчив, что сказал мне: «Диего, пожалуйста, скажи Путину», - он стремился смягчить его.

Но все те туда-сюда отходили на второй план после шторма albiceleste, который развязал Диего, до такой степени, что Сампаоли, увидевший из ларьков, как его забил камнями на сцене главный кумир Национальной сборной, ответил ему, не назвав его спустя мгновения перед телекамерами.

«Надеюсь, что мы сможем играть лучше, мы показали некоторые черты во время плей-офф, несмотря на трудности. У меня лучшее в мире и лучшее в истории», - вернулся он, поставив Лионеля Месси выше Марадоны. Затем взлеты и падения в отношениях с референтами команды привели к тому, что звезды команды не сохранили большой памяти о своем управлении, которое закончилось после выбывания в раунде 16 от рук Франции.

Фактически, этот момент стал одним из пиков вирулентности в связи между DT и Диего. Но их было несколько. Словесная пиротехника звезды шумела почти с тех пор, как бывший чилийский советник наступил на Эсейсу.

Была ли преднамеренность Марадоны, когда дело дошло до того, чтобы встряхнуть сборную с нуля этим заявлением? Среди тех, кто сопровождал его в этом путешествии, они говорят «нет». «Он никогда не общался с ним, если планировал сказать эту критику, у него это было в голове. Это было марадонское решение, одно из тех, которые у него были», - подчеркнул источник из команды, работающей с Пелузой.

Когда родился энконо Диего с Сампа? «Он считал его вендехумо, он разозлился, когда бежал руководить Бокой и он сделал крест для него, он сказал, что ничего не делал в аргентинском футболе и его беспокоило, что все звали его, чтобы возглавить сборную в качестве спасителя», - раскрылся тот же голос.

Случалось ли такое, флирт уроженца Касильды с Ксенизой? Сампаоли оборвал отношения со сборной Чили 19 января 2016 года. И он появился в качестве главного кандидата на руководство командой риберы в марте, когда руководство во главе с Даниэлем Анджеличи искало замену Родольфо Арруабаррене.

Матиас Аумада, тогдашний казначей Боки, воспользовался поездкой в Сантьяго-де-Чили, чтобы сделать ему предложение. Согласно хроникам того времени, он отказался от этого предложения из-за симпатии к Ривер и потому, что в то время не хотел работать в Аргентине.

«Я был фанатом River с детства. Это дало бы мне дополнительное давление, чтобы направить его туда. Я не мог быть тренером для «Боки», - позже заявил он в интервью радиопрограмме No Somos Nadie. Помимо этого заявления, Анжеличи был одним из тех, кто продвигал его в AFA в качестве преемника Патона Баузы, когда переход в Россию 2018 года был в опасности.

Язык Марадоны был обременен другими факторами. «Сампаоли предал меня, потому что, когда Аргентина выиграла Кубок Дэвиса по теннису в Хорватии, он сказал мне, что хочет воспользоваться случаем, чтобы отдать дань уважения мне в Севилье (клубе, который он возглавлял), но так и не сделал этого. Уже было заметно, что у него другие мысли», - обвинил он его. Атаки усилились после раскачивания квалификаций и победы над Испанией со счетом 1:6 в марте 2018 года. «Что меня беспокоит, что нам потребовалось много, чтобы нас уважали, чего боится Аргентина. Сегодня, кроме Месси, они потеряли уважение к футболке», — повторил Диего.

«Скажите мне, когда люди кричали гол от Сампаоли, вы бросаете в него мяч и возвращаете его рукой», - взбил он его. Уже стартовал чемпионат мира, после 1-1 против Исландии, продолжился. «Сампаоли не может вернуться в страну, стыдно. Проблема в Аргентине заключается в том, чем они руководствуются, которая заставляет их задуматься о том, что они должны делать на корте. Потому что, если тренер не ясен в своих концепциях, игроки не могут творить чудеса».

Он саркастически дал ему прозвище, которое он дал ему в своих телевизионных выступлениях: «шахматист». Это было продолжение шторма, который имел неожиданную главу в середине жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в России, последний, свидетелем которого Диего Марадона мог стать (и играть, по-своему).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: