Бальдомеро Перласа рассказал о своем обновлении с «Атлетико Насьональ»

После тяжелого удара, который означало устранение Конмебола Либертадорес на первом этапе против «Олимпии» в Парагвае, «Атлетико Насиональ» перевернул страницу и сосредоточился на том, что осталось; Лиге ставок Димайор, где он проводит выдающуюся кампанию с целью достижения долгожданного 17-го звезда.

В своей последней национальной презентации он победил Independiente Santa Fe 2-1 на Атанасио Жирардо с очками Дорлана Пабона и Андреса «Эль Райфле» Андраде. В настоящее время команда «Вердолага» занимает второе место в чемпионате с 27 очками, два из лидеров - Мильонариос, который вчера восстановил вершину турнира, обыграв Джуниора с малейшей разницей в Эль-Кампине.

В следующий Национальный день у него будет сложный экзамен перед Патриотами Артуро Бояки в Independencia de Tunja. Победа над одиннадцатым «Лансеро» приблизила бы его к квалификации в финальные хоум-раны лиги.

Между тем, директора клубов уже работают над подготовкой платежной ведомости на второй семестр. Кроме того, они надеются определить замену Алехандро Рестрепо на Рейнальдо Руэду, который будет близок к тому, чтобы отмежеваться от сборной Колумбии после выбывания Катара 2022.

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Одним из самых популярных случаев в последние месяцы является случай с рулевым колесом Baldomero Perlaza, который не смог достичь согласия с директивами о его обновлении. Следует помнить, что игрок только что восстановился после тяжелой травмы, которую он получил в прошлом году в первом матче финала Кубка Колумбии против Депортиво Перейра.

Бывший Кукута Депортиво уже вернулся к тренировкам с «Королем кубков» и даже был на скамейке запасных в игре против «Индепендьенте Санта-Фе». Точно так же Вальекаукано недавно заявил, что намерен остаться в Насьонале и вернуться в свою лучшую форму.

Точно так же он был настроен оптимистично и готов внести свой вклад в команду Эрнана Дарио Эрреры, хотя знает, что на его позиции есть конкуренция.

Все указывает на то, что игрок расширит связи с «Атлетико Насьональ», где показал свой лучший уровень, что привело его к тому, что Рейнальдо Руэда вызвал его в сборную Колумбии. Последнее появление Бальдомеро Перласы с командой Пайсы было 7 ноября 2021 года в безголевой ничьей против «Атлетико Букараманга».

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