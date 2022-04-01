Атала Сармьенто будет пожизненно запрещена на TV Azteca

Атала Сармьенто резко покинул TV Azteca после того, как проработал более двух десятилетий на телевизионной станции, факт, который озадачил его последователей. Известно, что водитель не смог достичь соглашения с компанией и не продлил контракт, который поместил ее в состав совета ведущих Ventaneando.

И дело в том, что ее уход произошел среди слухов о том, что ее видели по Televisa, якобы искали возможность работы или даже вели переговоры о ее вступлении. Версия дошла до ушей Пати Чапой, которая противостояла ей и вскоре попрощалась с коммуникологом.

Прошло три года с момента ее выхода в СМИ и после ее набега на программу Intrusos de Televisa, которая в итоге сошла с эфира, где она делилась кредитами с Хуаном Хосе Оригелем, Мартой Фигероа и Авророй Валле (все бывшие Вентанеандо), и некоторыми вторжениями в качестве гостя в разных такие программы, как Hoy, Atala живет в Испании, отозваны из средств массовой информации.

Атала Сармьенто исключила, что станет ведущей «La Voz» (IG: atasarmiento)

Она держалась подальше от камер и живет рядом со своим партнером, но поддерживает связь со своими подписчиками, перед которыми в недавней динамике вопросов и ответов она призналась, будет ли она когда-нибудь снова работать в Azteca, и там она показала, что телевизионная станция наложила на нее вето «вечно».

«TV Azteca очень особенная для меня, я провела 24 года своей жизни на форумах, она дала мне много вещей, я узнала, выросла... как я могла не любить ее после стольких пор?» , он начал говорить.

И он продолжал удивлять своих последователей, раскрывая: «К сожалению, я не думаю, что мне можно вернуться, так как компания наложила на меня, казалось бы, вечное вето».

Атала Сармьенто из Мадрида поздравляет Вентанеандо с 25 годами (Скриншот: Tv Azteca)

Атала не вникала в эту тему, но этим показала, что не общалась ни со своими бывшими коллегами, ни с директорами мексиканской телевизионной станции, в то время как она уже изменила свой воздух, решившись заняться дизайном интерьера в европейской стране.

Однако в 2021 году сестра коллеги-коммуниколога Рафаэля Сармьенто появилась в качестве гостя в специальном эфире, посвященном 25-летию Вентанеандо, вместе с другими бывшими ведущими программы Azteca.



