Возможные соперники Аргентины: какая группа смерти и самая доступная зона

После разочарования, вызванного прохождением аргентинской команды через ЧМ-2018 в России и досрочным выбыванием в 1/8 раунда в руках Франции, которая позже станет чемпионом мира во второй раз в своей истории, воздух, похоже, изменился в превью нового издание чемпионата мира по футболу.

Легко квалифицировался в южноамериканских квалификациях, за четыре даты до закрытия и без поражений, в дополнение к тому факту, что команда Лайонела Скалони сравнялась с лучшей серией матчей без поражений с 31 провел отбор под руководством Альфио Базиля с 1991 по 1993 год, настоящее время является многообещающим для группы, которая может иметь Лайонела Месси в последний раз в качестве флага на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В ожидании того, что произойдет с 21 ноября, в день церемонии открытия крупнейшего спортивного события в истории Ближнего Востока, Аргентина узнает своих соперников по групповому этапу чемпионата мира. После обновления последнего рейтинга ФИФА от 31 марта четыре горшка были официально объявлены национальные сборные уже классифицированы и оставшиеся звездочки для утешительных матчей в Европе (Шотландия/Украина против Уэльса), Конкакаф против Океании (Коста-Рика против Новой Зеландии) и Конмебол против Азии (Перу против Австралии/Объединенных Арабских Эмиратов).

Деталь заключается в том, что он не сможет совпадать по своей площади с семенами или с теми странами, с которыми он разделяет федерацию. То есть: Уругвай (банк 2), Эквадор (банк 4) и Перу (банк 4 в утешительном этапе).

Infobae проанализировала возможности соперников, которых Аргентина могла бы сыграть в лучшем и худшем сценариях. Для этого они ввели два основных данных, которые должны быть учтены при этом предположении в калькуляторе. Во-первых, оценка тех, кто выбран в рейтинге ФИФА, который является форматом, используемым организацией, которая управляет футбольными направлениями в мире, чтобы забивать лучшие национальные команды. А во втором порядке история и текущие дела команд вместе с их цифрами.

Если мы говорим о худшей группе, в которую могут играть Месси и компания, мы должны начать с самого опасного Bombo 2. Из этих имен, включая Данию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Хорватию, Уругвай, Мексику и Соединенные Штаты, Альбиселеста не сможет столкнуться с Селестой за участие в одной конфедерации. Но это может повторить пересечение, которое, учитывая историю между ними и сегодняшним днем, будет самым сложным.

Аргентина может иметь Германию в качестве своего первого соперника в этом районе. Встреча с Die Mannschaft будет первой на групповом этапе, поскольку они встретились друг с другом в трех финалах чемпионата мира (Мексика 86 была оставлена за сборную, а в Италии 90 плюс Бразилия 2014 год праздновали немцы) и в нескольких раундах на выбывание, таких как четвертьфинал Германии 2006 года. и Южная Африка в 2010 году.

Немецкая команда, возглавляемая Хансом-Дитером Фликом после успешного прохождения Йоахима Лёва, является одной из выбранных мощностей, которые не будут посеяны.

Германия — одна из самых сложных команд на групповом этапе Катара 2022 года (Фото: Reuters)

Если мы отправимся в третью корзину, которая претерпела изменения в последнюю минуту из-за обновления рейтинга с отъездом Канады - она проиграла Панаме на последней дате Конкакаф - и вступлением Туниса, в нее также войдут Сенегал, Иран, Сербия, Япония, Польша, Южная Корея и Марокко.

Среди этих национальных сборных лучшее место в турнирной таблице, которая прибывает с почти непревзойденным подарком, - это Сенегал. «Львы из Ла-Теранги», тренером которых является бывший игрок Алиу Сиссе, победили Египет в невероятном определении с помощью пенальти, чтобы продвинуться в квалификационном раунде на одно из мест в Африке.

С футболистами в росте вратаря Эдуарда Менди (Челси), капитана Калиду Кулибали (Наполи), Адбу Диалло (ПСЖ), Дулая Диа (Вильярреал), Идрисса Гуайе (ПСЖ) и ливерпульского деятеля Садио Мане сенегалец стал чемпионом Африки и стал еще одним соперником команды для сборной Аргентины и любого из тех, кто имеет ее на групповом этапе.

Если мы перейдем к корзине 4, там, по оценкам, сегодня Канада будет одной из национальных сборных, которые могут усложнить больше всего, если это будет зависеть от команд Скалони в этом районе. Ожидая узнать, кто станет европейской командой, которая, наконец, выиграет чемпионат мира, а Уэльс станет лучшим представителем в руках Гарета Бейла, добавленного в Шотландию или Украину, канадцы удивились и оказались королями в отборочных матчах Конкакаф над Мексикой и Соединенными Штатами.

Благодаря игрокам с опытом работы в Европе, таким как Милан Боржан, Сайл Ларин, Атиба Хатчинсон, Таджон Бьюкенен, Стивен Эстатиус, Джонатан Дэвид и Альфонсо Дэвис, команда Maple Leaf снова участвует в чемпионате мира спустя 36 лет.

Таким образом, если когда-либо упомянутая «группа смерти» возникнет для Аргентины, она будет сформирована вместе с Германией, Сенегалом и Канадой.

Соединенные Штаты, еще один возможный противник корзинки 2 в ничьей (USA Today/Скотт Уохтер)

С другой стороны, есть несколько аргентинских болельщиков, которые мечтают о доступной зоне, чтобы не столкнуться с таким количеством сложностей при поиске 1/8 финала в Катаре. В этом смысле самым слабым выбором в корзине 2 будут Соединенные Штаты. Последние чемпионы Золотого кубка Конкакаф, занимающие 15-е место в рейтинге ФИФА, будут иметь в качестве знамени Кристиан Пулисич, фигуру английского «Челси».

С помощью DT Грегга Берхальтера, бывшего игрока чемпионата мира в 2002 и 2006 годах, американцы хотят стать главными героями нового поколения игроков, прежде чем принимать гостей через четыре года. Несомненно, это очень сложный соперник, помимо того, что он не самый сильный из сибория.

В корзине 3 Тунис представлен как самая доступная команда по своей позиции в рейтинге ФИФА (35-е место) и по тому, как он прибыл в шестое участие в чемпионате мира. «Орлы Карфагена» завоевали свое место в африканских квалификациях после победы над Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавританией и вышли в финал против Мали, которую они обыграли в качестве гостей (1:0), а затем не забили дома, чтобы пройти в Катар.

Наконец, Pot 4 предлагает несколько известных вариантов, но тот, который станет частью идеальной группы, будет Саудовская Аравия. Расположенные на 49-м месте, «Дети пустыни» достигли квалификации после того, как возглавили территорию, которую они разделили с Японией и Австралией, поэтому они также не являются простым соперником.

Деталь может изменить картину в корзине 4: Новая Зеландия, страна с самым низким рейтингом (101) за весь чемпионат мира, сыграет плей-офф в июне против Коста-Рики и является потенциальным соперником альбичелесте. Но в этом случае мяч этого утешительного турнира не мог разделить с американцами, так как Коста-Рика принадлежит к той же федерации, поэтому соперником второго корта должен быть европеец.

Таким образом, группа, о которой мечтают многие аргентинские фанаты, будет включать Соединенные Штаты, Тунис и Саудовскую Аравию.

Во времена, когда симуляторы чемпионата мира не прекращают рисовать группы с соперниками, которые приходят и уходят, этап с официальными барабанами может оставить много комбинаций, но есть две, которые могут вызвать всевозможную реакцию после жеребьевки в Дохе.

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