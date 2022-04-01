Анжела, Эмилиано или Леонардо: какой сын сделает Пепе Агилара дедушкой

Династия Агилар считается одной из сильнейших в музыке мексиканского региона, так как ее возглавляет Пепе Агилар и его сыновья, которые пошли по стопам своего прародителя в мире искусства и пробились своим талантом.

Но теперь судьба известной семьи должна будет открыть еще один пробел в их рядах, так как Пепе Агилар скоро станет дедушкой.

Объявление стало известно через программу Despierta America, где он подробно остановился на том, что это не Анджела Агилар, и не Леонардо, а Эмилиано, старший брат троих.

«Мы уже подтвердили, что его старший сын Эмилиано Агилар, ставший результатом первого брака с Кармен Тревиньо, впервые станет отцом со своей девушкой за несколько лет», - заявили они в передаче

(Группа Гросби)

Таким образом, хотя до сих пор ни Пепе Агилар, ни Эмилиано не дали более подробной информации об этом, из официального аккаунта Despierta America Эмилиано горячо поздравили со следующим этапом, который его ждет.

«Эмилиано, старший сын @pepeaguilar_oficial, впервые станет отцом. Поздравляю!» , написали они.

фото: @YoSoiTuLSR

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