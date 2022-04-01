Землетрясение силой 3,7 градуса произошло сегодня утром в Амазонасе

Согласно отчету Геофизического института Перу (IGP), в 3:58 утра в Амазонасе произошло землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился в море, в 22 км к юго-западу от Багуа-Гранде, провинция Уткубамба, департамент Амазонас и на глубине 10 километров.

На данный момент местные власти не сообщили о материальном ущербе или жертвах в результате этого явления.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПЕРУ: КАК ПОДГОТОВИТЬ АВАРИЙНЫЙ РЮКЗАК

Землетрясения или землетрясения не предупреждают, поэтому мы должны сохранять бдительность и быть готовыми противостоять им. Любое стихийное бедствие может произойти, будь то землетрясение или землетрясение, уайко, цунами или другое; вот некоторые рекомендации.

Аварийный рюкзак - это ключевой предмет выживания, рекомендованный Национальным институтом гражданской обороны (Indeci), а также резервный ящик. Оба содержат основные положения, с которыми каждая семья должна столкнуться в первые дни чрезвычайной ситуации.

ЧТО ТАКОЕ АВАРИЙНЫЙ РЮКЗАК?

Это элемент, который содержит предметы первой необходимости, которые мы можем использовать, когда происходит землетрясение и мы не можем оставаться в своих домах, или если основные услуги, такие как вода и электричество, приостановлены.

Имейте в виду, что вы можете подготовить его для своих родственников, поэтому вам придется умножить элементы, которые мы будем упоминать ниже.

ЧТО ДОЛЖЕН НОСИТЬ РЮКЗАК ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ COVID-19?

Во время эвакуации необходимо нести аварийный рюкзак, который должен быть оснащен основными предметами гигиены, аптечкой первой помощи, укрытием, нескоропортящимися продуктами питания и деньгами; предметами связи; специальными предметами для младенцев и младенцев, для женщин, пожилых людей и для других основных нужд.

Этот рюкзак должен иметь общий вес около 8 кг и иметь внутренние, боковые и передние карманы в зависимости от наличия.

Менеджер по национальной обороне, гражданской обороне и гражданской безопасности Кальяо Хосе Соса рекомендует:

«Теперь аварийный рюкзак должен содержать новые продукты биобезопасности, такие как маски, мыло, спирт или гель 70°, правильно идентифицированный контейнер с отбеливателем и бутылки с водой», - говорит он.

Это также должно включать лекарства, необходимые для лечения коронавируса или любого хронического заболевания, на случай, если кто-то из членов семьи страдает им.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗЕРВНЫЙ ЯЩИК?

Предметы Contains предназначены для использования со 2-го по 4-й день чрезвычайной ситуации, поэтому их следует хранить в прохладном и сухом месте. Количество предметов будет зависеть от каждой семьи. Вот те, которые рекомендует Indeci:

Факт: комбинация аварийного рюкзака и запасного ящика составляет «Survival Combo».

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В РЕЗЕРВНОЙ КОРОБКЕ?

Количество предметов зависит от каждой семьи, но учреждение рекомендует некоторые необходимые предметы гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, одежду и одежду и различные, которые могут быть адаптированы в соответствии с потребностями каждого географического района и должны обновляться в соответствии с сроком годности, пока они хранятся.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И

По словам исполнительного президента Геофизического института Перу (PGI) Эрнандо Тавера, перуанцы имеют привычку вызывать землетрясение, когда происходит сотрясение земли, которое наносит ущерб домам или людям. С другой стороны, когда нет повреждений, это просто тремор или землетрясение. Однако, отметил он, это вопрос культуры и обычаев.

«В общих чертах землетрясение, землетрясение или землетрясение означает внезапную вибрацию земли или недр из-за прохождения сейсмических волн. Технически они одинаковы, они являются синонимами», — сказала Тавера об Андине .

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