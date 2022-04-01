AMLO призывает оппозиционных законодателей «взбунтоваться» после отзыва предложения о реформе электроэнергетики

После того, как Институционно-революционная партия (PRI) отказалась и отозвала предложение своего законодателя Марко Антонио Мендосы Бустаманте о реформе власти Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил оппозицию твердо придерживаться своих убеждений в том, что им диктуют соответствующие партии. Проект депутата PRI совпал более чем на один момент с проектом, продвигаемым президентом Моренисты.

На утренней конференции из Национального дворца президент призвал лидеров политических групп позволить своим членам действовать в условиях полной свободы, поскольку заверил, что отказ от предложения отвечает интересам, помимо благосостояния населения. Он заверил, что его идея заключается в укреплении Федеральной комиссии по электричеству, учреждения, созданного одним из знаковых представителей партии: Лазаро Карденасом.

«Пусть они восстают и встают на сторону народа, чтобы стать народными представителями. Было бы обидно, если бы они встали на сторону иностранных компаний. Если они помнят, что Карденас сказал: «Тот, кто дает природные ресурсы иностранцам, является предателем родины». У них есть возможность защищать общественные интересы, вовлечена народная экономика. Если эта реформа не будет одобрена, частные компании продолжат процветать», - сказал он.

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