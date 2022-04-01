Альянс в поле зрения? Херман Варгас Льерас и Родриго Лара Санчес встретились в Боготе

В этот четверг, 31 марта, Родриго Лара Санчес и Херман Варгас Льерас встретились, чтобы обсудить инфраструктуру и инвестиции в такие аспекты, как водоснабжение и жилье, что можно считать началом сближения между партией во главе с Варгасом Льерасом, Radical Change и президентской предложение кандидата Федерико Гутьеррес.

«Мы поговорили с Германом Варгасом Льерасом об исторических инвестициях в жилье и питьевую воду, которые он возглавлял в качестве вице-президента. Рад укрепить свое видение инфраструктуры и рассчитывать на ваши советы и обязательства. Наше предложение инклюзивное и нуждается во всех секторах», - написала Лара Санчес в своем аккаунте в Twitter вместе с фотографией, которая приводит эту статью.

Херман Варгас Льерас отказался от своих президентских устремлений менее чем через неделю после предыдущих выборов в законодательные органы, состоявшихся 13 марта, после нескольких недель слухов, которые лелеяли возвращение в политику бывшего вице-президента и министра жилищного строительства Хуана Мануэля Сантоса.

Его партия, Cambio Radical, отозвала регистрацию Германа Кордовы, который зарегистрировался в качестве кандидата в президенты, чтобы «сохранить квоту» для Варгаса Льераса в движении, который предвосхитил его отставку.

После законодательных собраний политик Боготы принял лидеров «Команды за Колумбию», правого альянса, состоящего из Гутьерреса, Энрике Пеньялосы и нынешнего руководителя дебатов Дилиана Франциски Торо, для обсуждения вопросов национального мероприятия.

Хотя Варгас Льерас не спел свой голос на президентских выборах, тон послания Родриго Лары Санчеса предполагает, что союз между этими двумя секторами правых будет консолидирован в ближайшие недели.





Почему Герман Варгас Льерас отказался от своих президентских устремлений

Херман Варгас Льерас (Колпенса - Луиза Гонсалес).





В своей воскресной колонке в газете El Tiempo бывший вице-президент объяснил, какие условия он оценил в нынешнем избирательном ландшафте, чтобы, наконец, решить, что он не будет кандидатом, и 18 марта отозвать Германа Кордову из регистрации.

Хотя решение не запускать было сочтено ответом на законодательные результаты списков радикальных изменений, для Варгаса Льераса «этого следовало ожидать». По его словам, за последние 20 лет партия варьировалась от 7 до 16 сенаторов. Однако в минувшее воскресенье он объяснил это отсутствием агиларов, сокращением электората Casa Char и выходом на пенсию Германа Варона Котрино.

Он также утверждал, что непопулярность правительства заплатила дорогостоящим взносом на Cambio Radical, но и Демократическому центру, который имел 13 мест, а также U, который выиграл 10, вместе с христианскими партиями, которые остались с 4.

«За логотип одной партии проголосовало более 147 000 голосов. Но, как легко понять, окончательный результат голосования за ЧР и консультации для тех, кто участвовал, не дают возможности думать о моей кандидатуре», - написал Варгас Льерас.

Для бывшего вице-президента бесспорными победителями консультаций стали Густаво Петро, набравший более 5,5 миллиона голосов, и Федерико Гутьеррес с более чем 2 миллионами голосов, что он объяснил «решительной поддержкой правительства и Демократического центра».

По словам Варгаса Льераса, именно так будут двигаться голоса на следующих выборах, поэтому участие в кампании в это время не будет иметь никаких результатов, потому что фавориты уже определены. «Игра закончилась в прошлое воскресенье. Пришло время выбрать между Петро и Фицо», — заключил Варгас Льерас.

«Я жил в своей плоти, что это значит. Чтобы увидеть, как все пространства закрыты и как ничто из предложенного или сказанного не находит отклика в мнениях. Таким образом, невозможно думать о кандидатурах, не говоря уже о данном этапе в партии», - заявил бывший вице-президент, потерявший поддержку на выборах 2018 года в споре между Петро и Иваном Дуке.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



