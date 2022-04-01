Дело Альберто Фухимори: перуанское государство подтвердило на слушании, что решения Межамериканского суда будут подвергнуты обыскам

Перуанское государство будет заключать все, что решит Межамериканский суд. ВИДЕО: YouTube

Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) проводит публичные слушания по просьбе о принятии временных мер, поданной представителями потерпевших по делам Барриос Альтос и Ла Кантута. Это связано с постановлением Конституционного суда об освобождении бывшего президента Альберто Фухимори.

Сессия проходит в рамках 147-й очередной сессии. Следите за аудиторией в прямом эфире:

Суд заслушивает адвокатов жертв преступлений Барриос Альтос и Ла Кантута, а также представителей государства, прежде чем принимать решение о принятии временных мер, запрошенных до возобновления помилования Альберто Фухимори.

В ходе слушания Глория Кано, представляющая интересы жертв Barrios Altos и la Cantuta, напомнила, что после мер, принятых судом в 2018 году, Верховный суд постановил, что помилование не было регулярным, и аннулировал его.

Однако, добавил он, Конституционный суд (ТК) вынес постановление от трех до трех, в котором постановил освободить Фухимори из тюрьмы. Это, несмотря на предоставление «мошеннического помилования», сказал он.

Затем адвокат жертв Карлос Ривера отметил, что постановление ТС ставит вопрос в «серьезную» ситуацию, поскольку восстановление помилования этим высшим конституционным органом является исключительной ответственностью и поэтому недопустимо в случае серьезных нарушений прав человека.

«Конституционный суд не соблюдал гарантии процесса, и это сомнительная законность, о чем свидетельствует голосование магистрата Ледесмы», - сказал он.

Затем выступил наднациональный прокурор Карлос Реаньо, который объяснил Межамериканскому суду, что перуанское государство признает разделение полномочий и автономные органы, такие как ТС, и что это высший орган в толковании Конституции Перу.

Однако Реаньо также уточнил, что перуанское государство при подписании Американской конвенции обязалось выполнять решения наднациональной инстанции, такой как Межамериканский суд.

Аналогичным образом, заместитель прокурора Карлос Ллаха сообщил, что Верховный суд информировал их о том, что дело о помиловании уже возбуждено, и ожидается только выплата Фухимори гражданских репараций на сумму около 51 млн. сингапурских долларов.

В конце слушания Межамериканский суд повторяет, что 30 марта 22 года он принял постановление, требующее от штата Перу воздержаться от исполнения решения Конституционного суда об освобождении Фухимори до тех пор, пока он не примет решения о временных мерах, о которых просили жертвы.

ПРЕВИЯ

В документе, информирующем о звонке, было предложено присутствовать представителям жертв, перуанского государства и Межамериканской комиссии по правам человека. Что можно согласовать на этой сессии?

По словам бывшего прокурора Сезара Азабаче, в этот день будет принято решение о том, исполнять или нет решение Конституционного суда, который восстановил помилование бывшему президенту и распорядился о его отъезде из тюрьмы Барбадильо. Следует напомнить, что Межамериканский суд просил правительство не вводить в действие решение об освобождении до другого назначенного слушания на 6 апреля.

«(Пятница) - первое слушание по запросу о временных мерах, мы обсудим, что произошло в Конституционном суде, как постановление ТС приведено в соответствие с резолюцией Межамериканского суда от мая 2018 года, и что нужно сделать для сохранения прав жертв», - сказал он в RPP Noticias.

Заседание было назначено на пятницу, 1 апреля, в 14:00 (перуанское время). Представители жертв этих двух дел, перуанского государства и Межамериканской комиссии по правам человека, были вызваны в суд.

КОГДА МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ СУД ВЫНЕСЕТ РЕШЕНИЕ?

По словам Азабаче, после заседания, в пятницу вечером, 1 апреля или в субботу, 2 апреля, будет опубликовано решение суда о временных мерах, которые государство должно принять для обеспечения права жертв на правосудие.

Кроме того, «6 апреля уже запланировано слушание для обсуждения состояния соблюдения первоначальных приговоров Барриос-Альтоса и Ла Кантуты».

ПОЗИЦИЯ МАКПЧ В ОТНОШЕНИИ ПОМИЛОВАНИЯ

Ранее Межамериканская комиссия уже выражала свое несогласие с постановлением ТС. 18 марта в заявлении в своем аккаунте в Twitter он заявил, что это препятствует выполнению обязательств его собственного постановления.

«МАКПЧ выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда об освобождении Альберто Фухимори. Это влияет на право жертв на правосудие и препятствует соблюдению международных обязательств Межамериканского суда по делам Кантуты и Барриоса Альтоса», - сказал он в твите.

ДЕЛА БАРРИОС АЛЬТОС И ЛА КАНТУТА

Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Барриос-Альтос и Ла-Кантута, как посредник в совершении преступлений квалифицированного убийства и серьезная травма.

Резня в Барриос-Альтос произошла 3 ноября 1991 года, когда шесть вооруженных лиц в капюшонах из группы «Колина» ворвались в дом на улице 840 в Хирон Уанта, где происходила поллада. Они предположили, что люди в доме были связаны с террористами, поэтому им приказали упасть на пол, а затем стрелять в них без разбора. Пятнадцать человек погибли, в том числе 8-летний мальчик по имени Хавьер Риос Рохас, а еще 4 получили серьезные ранения.

Случай с Ла Кантутой произошел через несколько месяцев, 18 июля 1992 года, в Национальном педагогическом университете имени Энрике Гусмана Ла Валье (Ла-Кантута). Девять учеников и одного преподавателя забрали из своих домов, а затем исчезли. Останки двух из них были найдены в тайных захоронениях через год. Прямое авторство также было приписано Grupo Colina.

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