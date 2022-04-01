Менеджер «Аль-Фатех» о Кристиане Куэве: «То, что он сделал в последнем матче со своей сборной, было невероятно»

Уровень, показанный Кристианом Куэвой, является впечатляющим для сборной Перу. Это он справляется с ударными струнами биколора своим дриблингом и даже отдал голевой пас, и в прошлый вторник не стал исключением, так как он дал голевую передачу, так что Джанлука Лападула забил первый гол в ворота Парагвая, bicolor выигрывает 2:0 и играет утешительный раунд против победителя Австралии или Объединенных Арабских Эмиратов за место на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

После этого Кристиан Куэва наслаждался своим коротким отпуском, прежде чем присоединиться к Al Fateh, команде из Первого Отдел. По этой причине Infobae снова позвонил Хасану Альджаберу, члену совета директоров саудовского клуба, чтобы спросить его о большом моменте его игрока. «Кристиан должен прибыть в Саудовскую Аравию 8 или 9 апреля, так как в апреле саудовская лига прекращается», - сказал он Infobae.

Менеджер Al Fateh сдается таланту Кристиана Куэва

Поездка в Саудовскую Аравию во всех отношениях благоприятствовала Кристиану Куэве, так как это благоприятствовало ему преемственности, улучшению физической работы (он нанял личного тренера) и стал бомбардиром. Это заставило «Аладдина» каждый раз, когда он обшивал биколор, чтобы сломать его своим дриблингом, голами и голевыми пасами. Пропали критические замечания после провала пенальти против Дании, на премьере сборной Перу на чемпионате мира 2018 года в России. И дело в том, что те, кто считает себя мудрыми в футболе, кричали до небес, когда Куэва подписал контракт с «Аль-Фатех», принижая лигу из-за невежества, которая больше связана с хорошими зарплатами, чтобы дать своим игрокам возможность работать очень интенсивно, тем самым будучи одной из ведущих лиг на азиатском континенте.

Поэтому после отличной передачи Кристиана Куэва Джанлуке Лападуле за то, что нападающий сборной Перу забил первый гол в ворота Парагвая, ему аплодировали не только в Перу, но и в Саудовской Аравии. Об этом нам рассказал Хасан Альджабер, член совета директоров «Аль-Фатех».

«То, что он сделал в последнем матче со своей сборной в очень важном матче для квалификации чемпионата мира, было невероятным, он ассистировал первый гол и стал причиной второго гола за свою работу и дриблинг», - эксклюзивно рассказал Infobae Хасан Альджабер.

Если проконсультироваться, в чем причина великого футбольного момента Кристиана Куэвы? Альджабер, директор Al Fateh сказал: «Это из-за его концентрации, любви к футболу и отношения к победе», - добавил он.

«Конечно, это происходит от его дисциплины и многочисленных тренировок, как с клубом, физическим тренером сборной (Перу), так и его индивидуальной тренировкой с личным тренером», - сказал директор Al Fateh.

Наконец, Хасан Альджабер, член совета директоров «Аль-Фатех», показал, что он пошел на жертвы, чтобы посмотреть великий матч, сыгранный его учеником Кристианом Куэвой против Парагвая: «Это было просто невероятно в Перу, и я наслаждался ночным сном от счастья, так как игра закончилась около 4 утра по времени Саудовской Аравии, » - сказал он.

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