Около 300 сирийских солдат прибыли в Россию для обучения перед тем, как их отправили на вторжение в Украину

Как сообщает газета The New York Times, вербовщик объяснил на условиях анонимности вербовщик на условиях анонимности, что военное подразделение сирийской армии в этот четверг прибыло из Сирии для прохождения военной подготовки из Сирии.

Согласно этому источнику, россияне хотят завербовать 16 000 сирийцев для войны в Украине с определенными возрастными и весовыми условиями — мужчин от 20 до 45 лет весом от 50 до 90 кг — отдавая предпочтение тем, кто имеет боевой опыт.

Кроме того, они будут получать зарплату в размере от 1000 до 2000 долларов в месяц, а если они погибнут на фронте, им обещали, что их семьи будут получать 2800 долларов плюс 600 долларов в месяц в течение года.

300 солдат, уже находящихся в России, представляют 25-ю дивизию сирийской армии, известную как «Силы Тигра», которые считают себя элитой и будут тесно сотрудничать с российской армией в наступлении на Украину.

Источники из газеты The New York Times отмечают, что Кремль хочет добавить около 16 000 чиновников 25-й дивизии сирийской армии, известной как Силы Тигра, которые считают себя элитой

В последние годы в результате войны Сирия стала экспортером наемников. Их отправляют в горячие точки Ливии, Азербайджана, Центральноафриканской Республики, а теперь и в Украину.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВОЙСК

Российские войска до сих пор отказались от оккупации Киева и сейчас сосредоточены на штурме Мариупольского порта на Азовском море, согласно сообщению, опубликованному сегодня утром Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

«Противник, понесший значительные потери личного состава и техники, не смог заблокировать и захватить город Киев. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от этой задачи», — говорит часть украинской армии, опубликованная в конце тридцать шестого дня вторжения России в Украину.

Российская армия «сосредоточилась на продолжении нападения на город Мариуполь», говорится в заявлении, в котором говорится, что Москва использует войска, переброшенные из Абхазии, одной из самопровозглашенных независимых республик в Грузии, независимость которой признает Россия.

Город обороняется «силами 36-й бригады морской пехоты совместно с подразделениями других компонентов украинских сил обороны».

В пятницу Международный комитет Красного Креста (МККК) попытается оказать экстренную помощь и медикаменты Мариуполю, а также принять участие в эвакуации мирных жителей, оказавшихся в осажденном городе, где, по данным Украины, около 160 000 человек остаются без воды, электричества или медикаментов.

Украинская сторона далее заявляет, что Россия «продолжает укреплять группы войск за счет подразделений Восточного военного округа. Она пытается сформировать оккупационные администрации во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей».

(С информацией от Europa Press)

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