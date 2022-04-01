Американский судья отклонил просьбу Гислейн Максвелл о проведении нового судебного разбирательства и оставил в силе обвинительный приговор за торговлю несовершеннолетними

Ghislaine Maxwell

Британка Гислейн Максвелл, партнер Джеффри Эпштейна, который был осужден за сексуальную торговлю детьми в конце в прошлом году, больше не будет рассматриваться в новом судебном процессе, как это было запрошено в течение трех месяцев, решение о котором в эту пятницу принял американский судья.

«Ходатайство ответчика о новом судебном разбирательстве отклонено», - заявила судья Элисон Натан из федерального суда Манхэттена, согласно судебному постановлению, обнародованному судебной системой США.

Судья отказалась распорядиться о повторном судебном разбирательстве через несколько недель после допроса присяжной под присягой в нью-йоркском суде о том, почему она не раскрыла свою личную историю как пережившей жестокое обращение в анкете во время процесса отбора присяжных.

Присяжный сказал, что «слишком быстро перешел» анкету и не стал намеренно давать неверный ответ на вопрос о сексуальном насилии.

«Я не лгал, чтобы быть в этом жюри», - сказал он.

По его мнению, Натан заявил, что неспособность присяжных раскрыть его предыдущее сексуальное насилие во время процесса отбора присяжных была очень неудачной, но не преднамеренной.

Судья также пришел к выводу, что присяжный «не имел предубеждений по отношению к обвиняемому и мог выполнять функции справедливого и беспристрастного жюри».

Если бы присяжные правильно ответили на вопросы, адвокаты Максвелла заявили, что потенциально могли бы возражать против присутствия мужчины в составе присяжных на том основании, что он может быть несправедлив по отношению к лицу, обвиняемому в аналогичном преступлении.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

В пятницу прокуратура США отказалась от комментариев. Сообщения были оставлены адвокатам Максвелла.

60-летняя Максвелл была признана виновной в сексуальной торговле и других обвинениях после месячного судебного разбирательства, в ходе которого были представлены показания четырех женщин, которые заявили, что она сыграла роль в подготовке их к жестокому обращению с Эпштейном.

Эпштейн покончил жизнь самоубийством в августе 2019 года в ожидании суда в федеральной тюрьме Нью-Йорка по обвинению в торговле людьми в сексуальных целях.

Максвелл говорит, что он невиновен.

После завершения процесса присяжные, обозначенные в судебных документах только как присяжные № 50, дали интервью различным средствам массовой информации, описывая ход обсуждений и раскрывая, что в детстве он подвергался жестокому обращению. Он сказал, что убедил некоторых присяжных, что несовершенная память о жестоком обращении с жертвой не означает, что этого не произошло.

Потенциальных присяжных по делу попросили заполнить анкету на 50 страницах, которая включала вопрос: «Вы, друг или член семьи когда-нибудь становились жертвой сексуальных домогательств, сексуального насилия или сексуального насилия?»

Жюри отметило «Нет».

Присяжные сказали в одном из интервью, что он не помнит, чтобы ему задавали этот вопрос, что это номер 48 в бланке.

Адвокаты Максвелла попросили судью немедленно распорядиться о новом процессе, но она сказала, что не может сделать это, не допросив присяжных.

После того как Нейтан допросил присяжных в начале марта, адвокаты обеих сторон представили письменные аргументы. Прокуроры заявили, что присяжные допустили «честную ошибку» и что было «совершенно ясно», что Максвелл получил справедливое судебное разбирательство.

Адвокаты Максвелла с этим не согласились.

«Оправдание ложных ответов присяжного 50, потому что он считает, что его скрытая история сексуального насилия не повлияла на его способность служить справедливым и беспристрастным присяжным, не удовлетворяет видимость справедливости», - утверждали они. «Только новое судебное разбирательство сделает это».

(С информацией от AFP и AP)

Продолжайте читать:



