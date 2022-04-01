42 автобуса с 3000 жителей из осажденного Мариуполя прибыли в город Запорожье

Эвакуация около 3 700 человек из Мариуполя

Несколько автобусов с жителями украинского города Мариуполь, осажденного и разбомбленного российскими войсками, прибыли в пятницу вечером в Запорожье, украинский город, контролируемый киевской армией, сообщают журналисты агентства AFP на месте.

По словам президента Владимира Зеленского, в общей сложности было спасено около 3000 человек.

Автобусы перевозили жителей Мариуполя, которым удалось добраться до города Бердянск, оккупированного российскими войсками, где они были приняты гуманитарным конвоем, по словам жителей и чиновников.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила информацию в видеоролике в Telegram: «На сегодняшний день, пока мы снимаем это видео, автобусы уже едут, чтобы доставить жителей Мариуполя, 42 автобуса, в безопасное место», - сказал он.

«Мы знаем, как много они ждут спасения. Каждый день мы будем пытаться снова и снова, пока у них не будет возможности покинуть город и, прежде всего, жить в мире», - добавил он.

В четверг Верещук заявил, что правительство Украины начало отправлять 45 автобусов для эвакуации мирных жителей из портового города после того, как Россия объявила перемирие.

Команда Красного Креста также должна была прибыть в город в эту пятницу, но Международный комитет организации ( МККК) сообщили, что группе пришлось развернуться, поскольку «невозможно» продолжить эвакуацию.

Организация указала в заявлении, что условия «сделали невозможным продолжение» группы в составе трех автомобилей и девяти сотрудников КРОК, миссия которой заключалась в сопровождении автобусов с эвакуированными по гуманитарному коридору.

По оценкам, около 160 000 граждан уже более месяца живут без основных услуг в Мариуполе, порту на Азовском море, который стал основной мишенью российских войск в Украине из-за своего стратегического положения между Крымским полуостровом и Домбасом.

Для успешной эвакуации граждан, желающих добровольно покинуть Мариуполь, «важно, чтобы стороны соблюдали соглашения, обеспечивали необходимые условия и гарантии безопасности», — заявил МККК, подчеркнув традиционную роль нейтрального посредника в конфликте.

В Мариуполе, где были совершены некоторые из нападений, которые правозащитные организации считают возможными военными преступлениями, воды и продовольствия не хватало в течение нескольких недель, а электричество и отопление не подавались.

Предыдущая попытка эвакуировать портовый город в начале марта при посредничестве МККК также потерпела неудачу, поскольку в этом районе обострились боевые действия и маршрут из города был признан небезопасным.

(С информацией от AFP, EFE)

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