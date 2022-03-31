Йошимар Йотун признался в экстравагантной роскоши, которую он жил с Луисом Адвинкулой в отеле в Катаре

Йосимар Йотун осмелился рассказать забавный анекдот о том, что он жил с одним из своих лучших друзей по футболу и жизни Луисом Авинкулой. В какой-то момент оба отправились в Катар вместе со сборной Перу, чтобы сыграть товарищескую игру и были впечатлены роскошью семизвездочного отеля в Дохе. Однако игра света в комнате была тем, что он запомнил больше всего.

«В комнате был iPad. Вы нажали кнопку, и шторы опустились, а другая музыка. Было несколько цветов, синий... Ох! Я сказал, давайте покраснеем, я был с «Лучо» Адвинчалом. Давай добавим страсть к моему «нерону», как я сказал. Красный я сжала и всю комнату красную. И он сказал мне «нет, нет, нет, лучше нет», он засмеялся: «Мне лучше поставить синий», - заключил он. Кроме того, он признался в интервью Аль-Ангуло из Movistar Deportes, что это был один из лучших отелей в азиатской стране.