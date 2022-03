Кто была Долорес Кастро, выдающийся мексиканский поэт и основатель Radio UNAM

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

Долорес Кастро Варела, мексиканский поэт, эссеист и рассказчик, скончалась в эту среду, 30 марта, в возрасте 98 лет в больнице Анхелес в Мехико. Согласно заявлениям местных СМИ ее дочери Долорес Пеньялосы, смерть писательницы наступила в результате осложнений в желчевыводящих путях.

Мексиканская поэтесса была госпитализирована в прошлый понедельник; в тот же день утром она посетила окрестности кампуса Колледжа наук и гуманитарных наук (CCH) Наукальпан, чтобы выступить со студентами.

Писатель оставил большое наследие литературе, а также был преподавателем и основателем Национального автономного радио Мексики (UNAM). Ее карьера и талант завоевали несколько премий, в том числе Национальную науку и искусство в области лингвистики и литературы (2014) и медаль Хосе Эмилио Пачеко (2016), а также победу в премии Иберо-американской поэзии имени Рамона Лопеса Веларде (2013).

Среди его наиболее важных работ такие названия, как On Earth Is Sounding (1959), Soles (1977), Intimate Guests (2004), Sound in Silence (2000), The Transfigured Heart (1949), Something Hurts the Air (2011) и сборник стихов Что это такое, что прожито? (1980), которая принесла ей Национальную поэтическую премию Масатлана.

Долорес Кастро была важным культурным ориентиром для поколения 50 в Мексике (Фото: Cuartoscuro)

Поэт, рассказчик, эссеист и литературный критик Долорес Кастро родился 12 апреля 1923 года в штате Агуаскальентес, а позже его семья переехала в Сакатекас. После поселения в Мехико он изучал право в Национальном автономном университете Мексики (UNAM), а затем получил степень магистра в области современной литературы на факультете философии и литературы того же учебного заведения.

Спустя годы Долорес Кастро изучала стилистику и историю искусства в Мадридском университете Комплутенсе, Испания, а также лингвистику и литературу в Ассоциации университетов и высших учебных заведений (AUNIES). Он также получил академическую подготовку по радио в Латиноамериканском институте образовательных коммуникаций (ILCE).

Ее великая академическая карьера привела поэта к тому, чтобы выковать себя вместе с известными художниками и интеллектуалами, включая Росарио Кастелланос, Хайме Сабинес, Луис Виллоро, Серхио Галиндо, Эмилио Карбаллидо, Луиза Хосефина Эрнандес и Гризельда Альварес.

Точно так же академик входил в группу мексиканских поэтов Очо, где делилась своим вкусом к письму с такими персонажами, как Алехандро Авилес, Роберто Кабраль дель Ойо, Хавьер Пеньялоса, Онорато Магалони Дуарте, Эфран Эрнандес, Октавио Новаро и Росарио Кастелланос.

Долорес Кастро все еще преподавала в Школе журналистики им. Карлоса Септьена Гарсии (Фото: Куартоскуро)

Преподавание всегда было важной опорой в жизни Долорес Кастро, так как до нескольких дней до смерти она продолжала делиться своими знаниями и талантом с новыми поколениями. Мексиканский поэт и рассказчик преподавал уроки изобразительного искусства в Веракрусе и штате Мехико, а также в городе Куэрнавака в Морелосе.

Кроме того, она была преподавателем в таких учреждениях, как Ибероамериканский университет, Школа журналистики им. Карлоса Септьена Гарсии и в Школе писателей Всеобщего общества писателей Мексики (Согем). Кроме того, она была основателем Тогдашней Национальной школы профессиональных исследований Акатлана Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Долорес Кастро также работала редактором в журналах Poesía de América и Barcos de papel; помимо того, что была одной из своих работ на Radio UNAM, она была продюсером радиопрограмм и вела Poetas de México на канале 11.

Различные учреждения сетовали на чувствительную смерть мексиканского поэта (Фото: Twitter/ @cultura_mx)

Новость о смерти Долорес Кастро оказала большое влияние на интеллектуальное сообщество Мексики, поэтому несколько учреждений высказались, чтобы выразить свои соболезнования своим семьям, а также признать траекторию и наследие мексиканского поэта.

«С глубокой скорбью мы скорбим о смерти поэта Долорес Кастро, творчество которой оставило существенное наследие в письмах Мексики. Его памяти @cultura_mx и INBAL отдадут дань уважения 7 мая в Главном зале @PalacioOficial. Мы обнимаем его семью», - общался Национальный институт изобразительных искусств и литературы через свой аккаунт в Twitter.

Таким образом, Мексика отвергает один из самых милых интеллектуальных голосов страны, наследие которого будет преобладать на протяжении поколений в его работах и в жизни студентов, которых он сформировал, а также в двух литературных премиях, которые носят его имя: Государственная поэтическая премия Долорес Кастро, присужденная Тласкальтекой Институт культуры и премия Долорес Кастро за повествование и поэзию, написанная женщинами, присуждаемая муниципалитетом Агуаскальентеса.

