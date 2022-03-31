Мы рискуем провести недемократическую реформу: Сиро Мураяма

Чиро Мураяма, директор Национального избирательного института (НИС), предупредил, что Мексика рискует провести недемократические реформы, и напомнил, что стране потребовались десятилетия, чтобы построить избирательную систему, которая позволит чередоваться после того, как гегемонистская партия оставалась у власти почти 70 лет лет.

Он подчеркнул, что нашей стране удалось избавиться от избирательной системы, которая удерживала Институционно-революционную партию (ИРП) в гиперпрезидентской власти благодаря избирательным реформам, которые расширили права граждан на свободное голосование и на конкуренцию различных политических сил. условия участия в акционерном капитале.

Мураяма подчеркнул, что мексиканская демократия в настоящее время работает хорошо, и в качестве примера можно привести то, что в этом столетии было организовано четыре президентских выборов, и в трех из них произошли чередования, что означает, что граждане могут свободно принимать решения, и добавил, что то же самое происходит и в штате. правительства и по всей стране.

Он также отметил, что граждане в настоящее время используют право голоса для наказания политических партий, если считают, что они не работают.

Столкнувшись с этими испытаниями, он предупредил, что избирательная реформа, предложенная президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, может стать риском демонтажа демократических институтов Мексики.

Граждане, идущие на избирательные участки, чтобы проголосовать за избрание губернатора Пуэблы в 2019 году. (ФОТО: МИРЕЯ НОВО/CUARTOSCURO.COM)

Что касается предыдущих избирательных реформ, он подчеркнул, что они в основном имеют две характеристики: они отвечали требованиям общества, оппозиции и меньшинств расширить демократические условия. Но прежде всего они были построены на основе консенсуса, как и правил спора о власти.

По этим причинам он отметил, что недавнее предложение направлено на реформу ограничения прав и продвигается президентской властью, чтобы попытаться навязать его без консенсуса с другими политическими силами.

По словам советника, эти признаки говорят о том, что страна находится под угрозой недемократической и регрессивной избирательной реформы.

Мураяма также заявил, что предложение об упразднении многопартийного, или пропорционального представительства, способствует чрезмерной представленности партии, которая побеждает в каждом округе.

Он пояснил, что в каждом избирательном конкурсе он обычно выигрывается с 35 или 40% голосов. Без плюноминалов 60 или 65% избирателей останутся без представительства. Поэтому он предупредил, что это формула подрыва плюрализма в Конгрессе Союза, где Морена имеет простое большинство.

Основываясь на этом аргументе, он пояснил, что при 43% процента голосов, которые коалиция во главе с Мореной имела в 2021 году, она будет иметь 62% мест в Палате депутатов, то есть большинство, которое позволит ей принимать инициативы и реформы без необходимости достижения консенсуса с другой оппозицией. стороны.

Он напомнил, что идея исчезновения мультимберных законодателей не является оригинальной. Он отметил, что такой подход уже имел место столетие назад, в частности в Италии. И он пояснил, что этой реформой Муссолини «задохнулся множественным представительством, представил парламенту и укрепил свою самодержескую власть. Демократия умерла, наступил фашизм».

Порфирио Муньос Ледо поздравляет Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с завершением регистрации в качестве кандидата в президенты Республики Национальным движением возрождения. (ФОТО: СОЛ ЛОПЕС/CUARTOSCURO.COM)

Порфирио Муньос Ледо изложил свою точку зрения на предложение президента по избирательной реформе и подтвердил, что это изменение может вернуть избирательные институты к тому, каким они были в предыдущих администрациях.

В интервью журналистке Азусене Урести для ее места на Radio Formula она заявила, что Лопес Обрадор «ничего не знает», так как эволюция избирательной системы годами прилагала усилия, чтобы заставить их работать так, как они делают сегодня.

«Тот, кто ничего не знает, - это мой друг Андрес Мануэль, есть своего рода исторический паралич, он хочет вернуть избирательные институты во времена Руиса Кортинеса, когда это была единая государственная система. Эволюция избирательной системы стоила человеческих жизней, стоила усилий и не может быть выброшена за борт», — заявил Муньос Ледо.

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