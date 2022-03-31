Вирусный: дебаты на TikTok молодого человека, который работал, не вставая со своего кресла, и его босс уволил его

Вирусные видео в социальных сетях, которые могут привести к обсуждению трудового вопроса. Вот что произошло с историей молодого человека из США, который решил пойти на работу сидя в знак протеста против жестокого обращения на рабочем месте. Камера слежения запечатлела момент, который привел к тому, что его босс уволил его, не поддерживая его мотивов. Мероприятие стало вирусным в TikTok.

На снимках, опубликованных пользователем @lolcarloz, видно, что мальчик упаковал несколько коробок, не вставая со стула. Как он пояснил, он сделал это потому, что ему не платили больше денег за проделанную работу.

«Мой босс поймал меня за этим и уволил. (Я сел), потому что понял, что усердно работать за 10,65 доллара в час на депозите не стоит», - написал молодой человек в описании видео TikTok.

Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров в социальной сети, а также более 82 000 лайков на песню Кевина Маклауда Monkeys Spinning Monkeys. Пользователь @lolcarloz уточнил, что запись датирована 2021 годом и что в настоящее время «я получу как минимум на пять долларов больше за ту же работу» .

После того, как клип стал вирусным, среди пользователей начались дебаты. В то время как некоторые поддержали его идею, другие поставили под сомнение его решение.

«Минимальная заработная плата = минимальные усилия», сказал один пользователь сети. «Клянусь, им нравится видеть, как мы страдаем во время работы, потому что... Что плохого в том, чтобы сидеть в кресле, если вы все еще справляетесь с заданиями?» спросила женщина. «Вы собираете вещи для отправки в определенное время, и когда вы делаете это сидя, вы едете как можно медленнее», - спросил один человек.

«Иногда усердная работа и хорошее выполнение своей работы (даже когда это медь***) готовятся к следующей лучшей работе», — написал другой пользователь сети.

ЧТО ТАКОЕ ТИКТОК

Если мы введем «TikTok» в строке поиска Google, одним из основных результатов, которые не будут видны, будет определение Википедии. На этом веб-сайте указано, что эта платформа, известная как Douyin в Китае, является социальной сетью для обмена видео, принадлежащей китайской компании ByteDance.

Хотя эта социальная сеть начала набирать все большую популярность в 2019 году, во время карантина, вызванного пандемией COVID-19 в 2022 году, ее популярность резко возросла во всем мире, поскольку и взрослых, и детей привлекали не только смотреть и делиться понравившимся контентом, но и создавать его.

КАК РАБОТАЕТ TIKTOK?

Приложение, которое загружается бесплатно, позволяет загружать видео и записывать их с одной и той же платформы. Он доступен для iOS и Android. Чтобы создать профиль, вы должны сначала войти в систему с пользователем Line, Talk, Twitter, Gmail, Instagram или Facebook. Чарли Д'Амелио, Дикси Д'Амелио и Эддисон Рэй — самые известные тиктокеры с большим количеством поклонников.

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