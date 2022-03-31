Видео: мужчина был полупохоронен, и внезапно увеличилось число чрезвычайных ситуаций из-за дождей в Антьокии

В среду вечером в муниципалитете Кальдас (Антьокия) произошел обвал, в результате которого пострадал дом, хотя, к счастью, он был необитаем. Однако один мужчина был ранен, после того как его ноги оказались в ловушке, когда он проходил мимо места.

Согласно информации, полученной на радиостанции Blu, инцидент произошел именно в секторе Эль-Резервадеро в деревне Ла-Кьебра. На это место прибыли пожарные, которые оказали помощь в его удалении и перевели в больницу, где он восстанавливается после полученных травм.

Между тем, в среду днем в районе Пачели муниципалитета Белло (Антьокия) произошло несколько наводнений, после того как одно из оврагов в секторе переполнилось из-за сильного дождя, ситуация, которая была запечатлена на видео и опубликована в Twitter-аккаунте Donuncations Antioquia.

Аналогичная ситуация произошла в муниципалитете Дон Матиас, где внезапное увеличение вызвало сильное наводнение в этом районе.

Эти чрезвычайные ситуации произошли в дополнение к чрезвычайным ситуациям вторника на северо-западе Медельина, в районе Сан-Кристобаль, где, по данным газеты El Colombiano, пострадали 30 семей в секторе Баррио-Нуэво.

Данные Административного департамента по управлению рисками стихийных бедствий (Dagrd) Медельина, цитируемые в газете Antioquia, показали, что во вторник было 27 чрезвычайных ситуаций, среди которых 12 массовых перемещений, 8 деревьев упали, три наводнения и два автомобиля опрокинулись.

Районы Сан-Антонио-дель-Прадо и Робледо больше всего пострадали от чрезвычайных ситуаций, вызвавших дожди во вторник днем.





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