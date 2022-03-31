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четверг 31 март 2022
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Россия

Уругвай освободил лапшу и хлебобулочные изделия от НДС, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Украине

Луис Лакаль Поу объявил, что эта мера в принципе будет действовать в течение 30 дней

Newsroom Infobae

31 март 2022
Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/
Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

В последние недели правительство Уругвая выражало обеспокоенность ростом цен на некоторые базовые продукты корзины, такие как жаркое или яйца. Этот рост во многом связан с тем, что благодаря вторжению России в Украину цены на международных рынках резко выросли.

К этой ситуации также относятся высокие температуры, которые происходили летом в стране, что привело к гибели тысяч кур, несущих яйца, и одной из самых больших засух в Уругвае.

Infobae
Луис Лакаль Поу объявил о корректировке цен на топливо: в бензине рост составит три уругвайских песо (0,07 доллара), а на дизельное топливо - на пять песо (0,12 доллара) EFE/Иван Франко/Архив

В минувшее воскресенье вечером, после того как был объявлен результат референдума об отмене 135 статей Закона о срочном рассмотрении, президент Луис Лакалье Поу дал пресс-конференцию, на которой заявил, что на этой неделе у него будет «важная встреча по вопросу о ценах» и где он примет меры по снижению расходы на продукты питания из базовой корзины.

В эту среду президент встретился с Министерством экономики и финансов, Министерством животноводства, сельского хозяйства и рыболовства и Министерством промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности, чтобы обсудить, какие меры они будут принимать в отношении цен.

Позже он объявил, что налог на добавленную стоимость (22% от цены продукта) будет освобожден на лапшу и выпечку в течение 30 дней с возможностью продления его до указа. На этой неделе исполнительная власть направит в парламент законопроект об исправлении изъятия.

В этом случае он добавил, что правительство также оценивает импорт некоторых продуктов, которые не производятся в Уругвае, которые «имеют некоторые тарифные проблемы». Примером этого является нефть. Обсуждается возможность «облегчения вопроса тарифов на импорт».

Министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини также заявил в среду, что энергетический кризис и последовавшие за ним конфликты в отношении остального мира влияют не только на цены на топливо, но и на «пшеницу и масличные культуры, на муку и масло», и что «во всем мире мы наблюдаем влияние инфляционный, и правительство выкладывает все карты на стол, чтобы как-то сдержать его».

Он добавил, что «для небольшой экономики, такой как экономика Уругвая, вполне открытой для мира, это непросто», и именно поэтому они «управляют всеми вариантами, и работа продолжается».

Со своей стороны, сенатор Кабильдо Абьерто и член коалиции правоцентристских партий в правительстве Гвидо Манини Риос также встретились с президентом Лакалье Поу и направили ему некоторые предложения по сдерживанию повышения цен.

Сенатор утверждал, что «на неопределенный срок» те, кто продает продукцию населению, не имеют прибыли на «оценку» продуктов из базовой продовольственной корзины. В обмен на эту жертву государство обязалось сделать налоговую отставку, которая компенсировала бы снижение доходов.

Вчера президент объявил о корректировке цен на топливо, которая вступит в силу с 1 апреля. В нафте рост составит три уругвайских песо (0,07 доллара), а в дизельном топливе - пять песо (0,12 доллара).

Лакаль Поу отметил усилия, предпринятые правительством для незначительной корректировки процентных показателей, установленных в отчете по паритету цен на импорт (PPI) Управления по регулированию энергетики и воды (URSEA), сообщает Underslinado.

«Исполнительная власть продолжит оценивать динамику международных цен на нефть и ее производные и их влияние на финансовое положение ANCAP, взяв на себя обязательство использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты для смягчения воздействия этой неблагоприятной ситуации на потребителей», - заявили в Министерстве энергетики. Промышленность и горнодобывающая промышленность.


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