Уругвай освободил лапшу и хлебобулочные изделия от НДС, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Украине

Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

В последние недели правительство Уругвая выражало обеспокоенность ростом цен на некоторые базовые продукты корзины, такие как жаркое или яйца. Этот рост во многом связан с тем, что благодаря вторжению России в Украину цены на международных рынках резко выросли.

К этой ситуации также относятся высокие температуры, которые происходили летом в стране, что привело к гибели тысяч кур, несущих яйца, и одной из самых больших засух в Уругвае.

Луис Лакаль Поу объявил о корректировке цен на топливо: в бензине рост составит три уругвайских песо (0,07 доллара), а на дизельное топливо - на пять песо (0,12 доллара) EFE/Иван Франко/Архив

В минувшее воскресенье вечером, после того как был объявлен результат референдума об отмене 135 статей Закона о срочном рассмотрении, президент Луис Лакалье Поу дал пресс-конференцию, на которой заявил, что на этой неделе у него будет «важная встреча по вопросу о ценах» и где он примет меры по снижению расходы на продукты питания из базовой корзины.

В эту среду президент встретился с Министерством экономики и финансов, Министерством животноводства, сельского хозяйства и рыболовства и Министерством промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности, чтобы обсудить, какие меры они будут принимать в отношении цен.

Позже он объявил, что налог на добавленную стоимость (22% от цены продукта) будет освобожден на лапшу и выпечку в течение 30 дней с возможностью продления его до указа. На этой неделе исполнительная власть направит в парламент законопроект об исправлении изъятия.

В этом случае он добавил, что правительство также оценивает импорт некоторых продуктов, которые не производятся в Уругвае, которые «имеют некоторые тарифные проблемы». Примером этого является нефть. Обсуждается возможность «облегчения вопроса тарифов на импорт».

Министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности Омар Паганини также заявил в среду, что энергетический кризис и последовавшие за ним конфликты в отношении остального мира влияют не только на цены на топливо, но и на «пшеницу и масличные культуры, на муку и масло», и что «во всем мире мы наблюдаем влияние инфляционный, и правительство выкладывает все карты на стол, чтобы как-то сдержать его».

Он добавил, что «для небольшой экономики, такой как экономика Уругвая, вполне открытой для мира, это непросто», и именно поэтому они «управляют всеми вариантами, и работа продолжается».

Со своей стороны, сенатор Кабильдо Абьерто и член коалиции правоцентристских партий в правительстве Гвидо Манини Риос также встретились с президентом Лакалье Поу и направили ему некоторые предложения по сдерживанию повышения цен.

Сенатор утверждал, что «на неопределенный срок» те, кто продает продукцию населению, не имеют прибыли на «оценку» продуктов из базовой продовольственной корзины. В обмен на эту жертву государство обязалось сделать налоговую отставку, которая компенсировала бы снижение доходов.

Вчера президент объявил о корректировке цен на топливо, которая вступит в силу с 1 апреля. В нафте рост составит три уругвайских песо (0,07 доллара), а в дизельном топливе - пять песо (0,12 доллара).

Лакаль Поу отметил усилия, предпринятые правительством для незначительной корректировки процентных показателей, установленных в отчете по паритету цен на импорт (PPI) Управления по регулированию энергетики и воды (URSEA), сообщает Underslinado.

«Исполнительная власть продолжит оценивать динамику международных цен на нефть и ее производные и их влияние на финансовое положение ANCAP, взяв на себя обязательство использовать имеющиеся в ее распоряжении инструменты для смягчения воздействия этой неблагоприятной ситуации на потребителей», - заявили в Министерстве энергетики. Промышленность и горнодобывающая промышленность.





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