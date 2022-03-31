Об этом говорится в постановлении Межамериканского суда, которое препятствует освобождению бывшего президента Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори должен был выйти из тюрьмы вчера, как прокомментировал его адвокат Сезар Наказаки, но Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) была против этой меры до тех пор, пока международная организация не сможет принять решение по просьбе о принятии временных мер, «чтобы гарантировать право доступа к правосудию для жертв дел Барриос Альтос и Ла Кантута», как упоминалось в опубликованном вчера постановлении.

С этой целью Межамериканский суд созвал публичные слушания для рассмотрения мер предосторожности в связи с помилованием бывшего диктатора Фухимори, которому президентская благодать была восстановлена после противоречивого решения Конституционного суда и постановление которого было обнародовано в прошлый понедельник , 28 марта.

В постановлении суда указано, что в пятницу, 1 апреля, с 14:00 (по перуанскому времени) состоится заседание, на которое были вызваны представители потерпевших, перуанского государства и Межамериканской комиссии по правам человека.

Вот что говорится в официальном постановлении Межамериканского суда:

УЧИТЫВАЯ, ЧТО:

1. В решениях, вынесенных Судом по делам Barrios Altos и La Cantuta, он предписал государству выполнить свое обязательство по расследованию серьезных нарушений, а также привлечь к ответственности и наказать виновных.

2. Ходатайство о принятии временных мер защиты было подано представителями потерпевших в обоих случаях, которые в настоящее время находятся на стадии надзора за исполнением приговоров. Эта просьба была подана с целью «гарантировать жертвам доступ к правосудию».

3. Статья 63.2 Американской конвенции о правах человека предусматривает, в соответствующих случаях, что «в чрезвычайно серьезных и неотложных случаях и когда возникает необходимость избежать непоправимого ущерба лицам, Суд в рассматриваемых им вопросах может принимать любые временные меры, которые он сочтет необходимыми». Кроме того, статья 27.3 Регламента Трибунала предусматривает, что «в спорных делах, рассматриваемых Судом, потерпевшие или предполагаемые жертвы или их представители могут обращаться непосредственно в Суд с просьбой о принятии временных мер, которая должна быть связана с предметом дела».

4. В международном праве прав человека временные меры не только носят предупредительный характер в том смысле, что они сохраняют правовую ситуацию, но и в основном защищают права человека, стремясь избежать непоправимого вреда людям. Они применяются до тех пор, пока соблюдаются основные требования, касающиеся крайней серьезности и срочности и предотвращения непоправимого вреда людям.

Напомним, что в 2009 году Альберто Фухимори был приговорен к 25 годам лишения свободы за участие в качестве посредника в совершении преступлений, связанных с квалифицированным убийством и тяжкими телесными повреждениями, в ущерб жертвам дел Барриос Альтос и Ла Кантута, и эти преступления были классифицированы как «преступления» против человечности в соответствии с законом «Международный уголовный преступник». Это было положительно оценено Межамериканским судом в его решениях 2009 и 2012 годов о контроле за исполнением судебных решений. Спустя годы, 24 декабря 2017 года, тогдашний президент Республики Перу издал постановление о «помиловании» «по гуманитарным соображениям» в пользу Альберто Фухимори Фухимори Фухимори.

Суд также счел, что следует проанализировать «серьезные вопросы, касающиеся соблюдения правовых требований, предусмотренных внутренним законодательством Перу». Кроме того, при необходимости этот суд может вынести последующее решение о том, соответствует ли то, что было сделано внутри страны, тому, что предписано в решении, или препятствует выполнению обязательства проводить расследование, преследовать в судебном порядке и, при необходимости, наказывать в двух переданных случаях выше за несоответствие указанным стандартам и ненадлежащее воспрепятствование исполнению наказания, предусмотренного уголовным приговором».

ЧТО СПРАШИВАЕТ МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ СУД

В заключение Межамериканский суд отметил, что государство Перу, чтобы гарантировать право на доступ к правосудию для жертв дел Барриос Альтос и Ла Кантута, воздерживается от исполнения постановления Конституционного суда Перу о предоставлении свободы Альберто Фухимори Фухимори Фухимори , пока этот международный суд не примет решения по просьбе о принятии временных мер на 147-й очередной сессии.

«Представители потерпевших, государства Перу и Межамериканской комиссии по правам человека должны быть созваны на публичные слушания по просьбе представителей о временных мерах, которые состоятся виртуально 1 апреля 2022 года с 13:00 до 14:30 по времени Коста-Рики, во время 147 регулярных Заседание заседаний этого суда», - говорится в документе.

Наконец, в нем подробно говорится: «Чтобы секретариат Суда уведомил об этой резолюции государство, представителей потерпевших и Межамериканскую комиссию по правам человека», - заключил он.

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