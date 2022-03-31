Они перенесли на май слушание по обвинениям против Андреса Эскобара

В этот четверг на слушании дела Андреса Эскобара, человека, обвиняемого в стрельбе по гражданским лицам в Кали во время национальной забастовки 2021 года, Генеральная прокуратура обвинила в угрозах при отягчающих обстоятельствах, бросании опасных предметов и узурпации общественных функций. Однако суд не одобрил и не отклонил ходатайство, поэтому слушание было приостановлено и отложено до 16 мая.

Сторожевая организация указала, что Эскобар вместе с четырьмя другими людьми и 12 полицейскими совершил незаконные действия, напав на протестующих из огнестрельного оружия в районе Сьюдад-Хардин 28 мая в рамках Национального парка. Это было подтверждено видеозаписями, записанными на мобильные телефоны протестующих, которые подверглись нападению во время протестов.

В начале судебного разбирательства Андрес Эскобар сообщил гарантийному судье Кали, что его доверенный адвокат болен и у него болит голова, которая не позволяет ему участвовать в разбирательстве. Ходатайство, которое было отклонено, судья сказал ему, что если защитник болен, ему может быть назначен общественный защитник, который будет консультировать его во время слушания.

Со своей стороны Эскобар указал, что оружие, которое он использовал, является бланком и имеет документы в порядке. Он также заявил, что выстрелы были направлены на сдерживание «вандалов», которые, по его словам, собирались сжечь CAI в этом секторе Валье-дель-Каука.

Адвокат жертв, Элмер Монтанья, попросит отправить виновных в тюрьму и запросит гарантии против Эскобара.

16 мая Генеральная прокуратура возобновит слушание с просьбой о применении меры безопасности в отношении Эскобара и других причастных к этому лиц.

16 февраля 2022 года слушание по обвинительному заключению Андреса Эскобара было отложено по просьбе защиты, однако причины принятия этого решения до сих пор неизвестны.

Согласно информации адвоката Элмера Монтаньи, адвоката, подавшего жалобу на уголовное преступление, обвинение было также отложено 24 января, не зная причин или причин этого решения.

«Нам известно, что защита снова обратилась с просьбой об отсрочке слушания, нам неизвестна причина, прокурор раскроет дела позже, мы предупредили, что если обвинение не потребует страховой меры, адвокаты потерпевших подадут этот запрос в гарантийный контроль. судья», — сказал Монтанья.

28 мая 2021 года, на фоне протестов, происходящих в городе Кали во время Национального паро, в социальных сетях быстро распространилось видео, на котором гражданский человек в сопровождении Национальной полиции стреляет в протестующих. Этот акт вызвал всевозможные комментарии, в которых многие упрекали поступок бизнесмена, в то время как другие защищали его дело.

«На видео хорошо видно, что я снимаю несколько выстрелов в воздух, я не собирался причинять вред человеку. Вандалы сокращали государственные силы, и я стрелял, чтобы отговорить их, потому что они собирались сжечь CAI Сьюдад-Хардина», - сказал Андрес Эскобар в видео, которое он разместил в своих социальных сетях, в котором он сослался на то, что произошло в тот день и где он показал, что оружие, которым он обладал в то время, было пустой.

Однако в документальном фильме «Cali Everyone Scream» они показали фотографию, на которой было бы признательно, что оружие, которое Андрес Эскобар носил во время демонстраций, сильно отличается от того, которое он показал в опубликованном им видео.

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