Они нашли тело последней жертвы обрушения на дороге к морю в Антьокии

Прошло двадцать четыре дня после аварийного обрушения на шоссе к морю в департаменте Антьокия, именно в коридоре, соединяющем муниципалитеты Дабейба и Урамита, поскольку сход лавины привел к захоронению четырех человек, находившихся в этом районе, и четырех транспортных средств, проезжающих через него, хотя трое из жертв были найдены 17 марта, а на этой неделе властям удалось установить общее число погибших.

Концессионер Autopistas Urabá сообщил о событиях во вторник вечером, отметив: «Во второй половине дня тело сотрудника проекта, который был объявлен пропавшим без вести после возникновения непредвиденных обстоятельств, что было вызвано случайным событием и/или форс-мажорными обстоятельствами, вызванными оползень на тропе Пеньяс-Бланкас на PR 26+000 функционального блока 2, между Урамитой и Дабейбой на дороге Медельин - Ураба».

Газета El Colombiano смогла установить, что последней найденной жертвой был опознан 42-летний Дэвид Альберто Новоа, который работал сотрудником и оператором компании, которая вмешивается в инфраструктуру этого дорожного коридора. Вместе с Новоа двое взрослых и несовершеннолетний были похоронены в день обрушения, где упало около 40 000 кубометров земли, что вызвало чрезвычайную ситуацию в этом секторе.

Другие три жертвы, которых они обнаружили 17 марта в зоне чрезвычайной ситуации, были опознаны властями как Ана Мария Кальво, 22 года, Эдвин Андрес Гевара, 27 лет, и несовершеннолетний в возрасте до 2 лет, все из которых были семьей, которая передвигалась на небольшом автомобиле из муниципалитета Чигородо, который направлялся под юрисдикцию Риосуцио в департаменте Калдас.

Во время чрезвычайной ситуации возникла дополнительная озабоченность, учитывая, что этот массовый оползень привел к запруде реки, протекающей в этом районе, что затруднило спасение и доступ к месту, где находились жертвы, оползень также похоронил два автомобиля и два мотоцикла в Кроме того, один из 17 сборных туннелей остался под землей.

Важно отметить, что концессионер автомагистрали Autopistas Urabá объяснил, что этап спасения постоянно был сложным, поскольку гора может продолжать отделяться, создавая активную угрозу для бригад по оказанию помощи, поэтому уход в этом районе длился более 20 дней.

Autopistas Urabá сказал: «С самого начала персонал и техника были доступны для поддержки поиска, однако спасательные работы были затруднены условиями одного и того же оползня и повторяющейся угрозой новых событий в районе, где ведутся работы по удалению и спасению».

Административный департамент управления рисками Антьокии (DAGRAN) анализировал сезон дождей в течение марта, что может привести к серьезным чрезвычайным ситуациям во всем регионе в дополнение к этому.

DAGRAM Antioquia представила несколько рекомендаций, чтобы избежать рисков в сезон дождей, подчеркнув:

Избегайте размещения в открытых полях во время грозы

Избегайте приближения к деревьям, которые могут быть рецепторами молнии в дождливую погоду

Будьте внимательны к погодным условиям в случае поездок к речным водоемам, таким как реки и ручьи в разных частях региона

Очистите крыши, чтобы предотвратить водоотталкивание и закрепить их

Примите во внимание рекомендации дорожных властей, чтобы избежать воздействия в зонах риска оползня или наводнения

Не выбрасывайте мусор, чтобы предотвратить засорение водных каналов

Сообщать о любых аномалиях на уровне рек или ручьев и отслеживать их

Следите за номерами экстренных служб; организуйте группы реагирования с семьей и сообществом

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